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صدور مرسوم بقانون بإلغاء مادة من قانون الرعاية السكنية (قانون من باع بيته)

صدور مرسوم بقانون بإلغاء مادة من قانون الرعاية السكنية (قانون من باع بيته)

2025-07-06 02:16:35
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف ب(قانون من باع بيته).
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن "يلغى نص المادة (29 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه".
وقضت المادة ثانية من المرسوم بأنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره".
واستنادا إلى المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون فقد أشارت إلى "آثار سلبية عديدة ترتبت على تطبيق نص المادة 29 مكررا فضلا عن أنها ساهمت في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع عبر توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع ولاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل خاصة.
"ويختص نص هذه المادة فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد مبلغ القرض إلى بنك الائتمان في الفترة ما بين 15 أبريل 1992 حتى 15 فبراير 2015 دون هؤلاء ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة".
كما بينت المذكرة الإيضاحية أنه "انطلاقا من حرص الدولة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة ولضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها وإذ صدر بتاريخ 10 مايو 2024 الأمر الأميري ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل وذلك لتلافي السلبيات والمشكلات التي نجمت عن تطبيق هذا النص". (النهاية)

ج ي / ن ش / أ م ح


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