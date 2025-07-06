وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده لجهود البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده لجهود البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 7 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد دعم بلاده لجهود البرلمان العربي وتعزيز دوره في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها إزاء التحديات الإقليمية وخصوصا مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي مع رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي والوفد البرلماني العربي المرافق له لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك والأوضاع في المنطقة.
وذكر البيان أن الصفدي جدد التأكيد على ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتوصل لإيقاف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة عبر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية التي يدعمها الأردن.
كما شدد على ضرورة إيقاف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد الصفدي أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها المستهدفة لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق شعبها وتعيد لسوريا دورها الرئيس في العمل العربي المشترك.
وبحسب البيان أكد الجانبان ضرورة تفعيل مجالات العمل العربي المشترك وتعميق التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وخدمة القضايا والمصالح العربية بما ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية.
من جهته ثمن رئيس البرلمان العربي دور الأردن والجهود التي يقودها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا والمصالح العربية. (النهاية)
ع م ن / ش م ع
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي مع رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي والوفد البرلماني العربي المرافق له لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك والأوضاع في المنطقة.
وذكر البيان أن الصفدي جدد التأكيد على ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتوصل لإيقاف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة عبر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية التي يدعمها الأردن.
كما شدد على ضرورة إيقاف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد الصفدي أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها المستهدفة لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق شعبها وتعيد لسوريا دورها الرئيس في العمل العربي المشترك.
وبحسب البيان أكد الجانبان ضرورة تفعيل مجالات العمل العربي المشترك وتعميق التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وخدمة القضايا والمصالح العربية بما ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية.
من جهته ثمن رئيس البرلمان العربي دور الأردن والجهود التي يقودها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا والمصالح العربية. (النهاية)
ع م ن / ش م ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج
الإمارات للاقتصاد الدائري يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس الأميركية إلى 78 قتيلا