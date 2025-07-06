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وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده لجهود البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية

وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده لجهود البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية

2025-07-06 02:16:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 7 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد دعم بلاده لجهود البرلمان العربي وتعزيز دوره في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها إزاء التحديات الإقليمية وخصوصا مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي مع رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي والوفد البرلماني العربي المرافق له لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك والأوضاع في المنطقة.
وذكر البيان أن الصفدي جدد التأكيد على ضرورة إيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتوصل لإيقاف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة عبر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية التي يدعمها الأردن.
كما شدد على ضرورة إيقاف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد الصفدي أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها المستهدفة لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق شعبها وتعيد لسوريا دورها الرئيس في العمل العربي المشترك.
وبحسب البيان أكد الجانبان ضرورة تفعيل مجالات العمل العربي المشترك وتعميق التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وخدمة القضايا والمصالح العربية بما ينعكس على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية.
من جهته ثمن رئيس البرلمان العربي دور الأردن والجهود التي يقودها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا والمصالح العربية. (النهاية)

ع م ن / ش م ع


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