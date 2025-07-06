403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(الصحة) الكويتية تفتتح الجناح الجديد للرنين المغناطيسي بمستشفى الرازي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد افتتاح الجناح الجديد للرنين المغناطيسي في مستشفى الرازي بما "يسهم في زيادة عدد أجهزة التصوير وينعكس إيجابا على الطاقة الاستيعابية" وذلك في إطار الحرص على "الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة التشخيصية".
وقالت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي الدكتورة بثينة الكندري في تصريح صحفي إن من شأن هذه الخطوة تقليل فترات الانتظار وتسريع وتيرة تقديم الفحوصات وتعزيز الاستجابة الطبية وضمان أعلى درجات الدقة والسلامة الإكلينيكية.
وثمنت الكندري الدعم الكبير لوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وحرصهما على تذليل كافة الصعوبات بما يمكن فرق العمل من إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.
وأكدت التزام وزارة الصحة الدائم بتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد وتوسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة الصحية وتقديم خدمات نوعية وآمنة تعتمد على أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة. (النهاية)
م ر ف / م ص ع
وقالت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي الدكتورة بثينة الكندري في تصريح صحفي إن من شأن هذه الخطوة تقليل فترات الانتظار وتسريع وتيرة تقديم الفحوصات وتعزيز الاستجابة الطبية وضمان أعلى درجات الدقة والسلامة الإكلينيكية.
وثمنت الكندري الدعم الكبير لوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وحرصهما على تذليل كافة الصعوبات بما يمكن فرق العمل من إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.
وأكدت التزام وزارة الصحة الدائم بتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد وتوسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة الصحية وتقديم خدمات نوعية وآمنة تعتمد على أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة. (النهاية)
م ر ف / م ص ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج
الإمارات للاقتصاد الدائري يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس الأميركية إلى 78 قتيلا