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(الصحة) الكويتية تفتتح الجناح الجديد للرنين المغناطيسي بمستشفى الرازي

(الصحة) الكويتية تفتتح الجناح الجديد للرنين المغناطيسي بمستشفى الرازي

2025-07-06 02:16:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 7 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد افتتاح الجناح الجديد للرنين المغناطيسي في مستشفى الرازي بما "يسهم في زيادة عدد أجهزة التصوير وينعكس إيجابا على الطاقة الاستيعابية" وذلك في إطار الحرص على "الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة التشخيصية".
وقالت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي الدكتورة بثينة الكندري في تصريح صحفي إن من شأن هذه الخطوة تقليل فترات الانتظار وتسريع وتيرة تقديم الفحوصات وتعزيز الاستجابة الطبية وضمان أعلى درجات الدقة والسلامة الإكلينيكية.
وثمنت الكندري الدعم الكبير لوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وحرصهما على تذليل كافة الصعوبات بما يمكن فرق العمل من إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.
وأكدت التزام وزارة الصحة الدائم بتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد وتوسيع نطاق الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة الصحية وتقديم خدمات نوعية وآمنة تعتمد على أفضل الممارسات الطبية والتقنيات الحديثة. (النهاية)

م ر ف / م ص ع


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