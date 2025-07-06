الهواتف الذكية“داريا بوند” و“داريا بوند 2” تستقطب العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي

MENAFN - Asdaf News) تشهد الهواتف الذكية“داريا بوند – DARIA bond” و“داريا بوند 2 – DARIA bond II” المصممة من قبل شركة“مولتي ويز” والمزودة بأحدث التقنيات المتطورة إقبالاً ملحوظاً من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنال التقنيات عالية الجودة والخصائص المبتكرة والتكنولوجيا المتطورة في الهواتف طلباً مرتفعاً ورضاء المستخدمين في المنطقة.

وقال حليل تشاجلار، الرئيس التنفيذي لشركة مولتي ويز إنترناشيونال:“أن الهواتف الذكية“داريا بوند – DARIA bond” و“داريا بوند 2 – DARIA bond II” تستحوذ على رضاء وإقبال المستخدمين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل التصميم الفريد والخصائص التكنولوجية والتقنيات المبتكرة الاستثنائية التي تتميز بها الهواتف، والتي تشمل تقنية Web3.0 بالإضافة إلى طريقة مبتكرة للمستخدمين للتفاعل من خلال تقنية Distributed Ledger Technology ، كما تتميز بتقنية مدمجة تعمل وفقاً لبروتوكول” Activity consensus“، مما يتيح للمستخدمين التحقق من الأنشطة المختلفة وكسب المكافآت”.

ويتميز الهاتف الذكي”داريا بوند 2 -DARIA bond II” الجديد بمواصفات مبتكرة متطورة تساهم في تعزيز تجربة المستخدمين للهاتف، منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، معالج 8350 بتقنية Dimensity ، مستشعر بقياس بوصة واحدة مع خاصية تثبيت الصورة (OIS) وإعادة بناء بورتريه بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل فيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل وأداء فائق في الإضاءة المنخفضة مع ميزة تحويل مزدوج (DCG) لتحسين جودة الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المختلفة، بجانب التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي توفر السلاسة والجودة العالية في الأداء للمستخدمين بالإضافة إلى المميزات الفريدة لمحبي الألعاب، والتي تشمل الشاشة الكبيرة ومعالج متطور يضمن تجربة سلسة وممتعة، علاوة على ذلك من المتوقع إضافة العدسة الواسعة /والعدسة المقربة في الهاتف الذكي.

وأضاف حليل تشاجلار:” نال الهاتف الذكي الجديد“داريا بوند 2 – DARIA bond II” العديد من الجوائز منها جائزة” رد دوت – Red Dot” الدولية المرموقة للتصميم للعام 2025، والتي تَعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم جودة التصميم والأداء للهواتف الذكية، وقد تم اختيار الهاتف المبتكر بناءً على المعايير العالية الرئيسية للجائزة العالمية مثل الابتكار والوظائف وجودة التصميم، ما يعكس تميز هاتف“داريا بوند 2 – DARIA bond II” في التصميم الأنيق وجودة الأداء والتقنيات المتطورة المبتكرة في الهاتف الذكي، كما يؤكد ذلك على التزام شركة“مولتي ويز” بتطوير هواتف ذكية فريدة تتميز بمواصفات مبتكرة استثنائية وجودة أداء غير مسبوقة“.

وبجانب الخصائص العالية للجودة والابتكار في التصميم الأنيق للهاتف الذكي“داريا بوند 2 – DARIA bond II”، يتميز أيضاً بتكامل الأداء والفعالية للمستخدمين وخاصية Web3 الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والكاميرا المصممة بدقة عالية.

واختتم حليل تشاجلار:” تشهد مبيعات الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة إلى الفاخرة حاليًا نموًا ملحوظًا في الإمارات العربية المتحدة، بفضل الطلب المتزايد من العملاء على التقنيات المتطورة والمواصفات المميزة ودقة الكاميرا وخصائص الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس (5G)، ولذا يسعى المستخدمين للحصول على هواتف ذكية متطورة بأحدث التقنيات المبتكرة وبأسعار مناسبة، ونظراً للمواصفات الاستثنائية التي تحظى بها الهواتف الذكية“داريا بوند – DARIA bond” و“داريا بوند 2 – DARIA bond II” فأنها تشهد إقبالاً لافتاً من كافة الفئات من المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الموظفين والطلاب وغيرهم من العملاء الباحثين عن هواتف ذكية مبتكرة عالية الجودة والأداء وتتميز بأسعار معقولة تناسب الجميع، كما توفر مختلف متطلبات العملاء سواء من الباحثين عن أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة أو من مُحبي الألعاب للاستمتاع بتجارب لا مثيل لها“.