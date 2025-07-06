الهواتف الذكية“داريا بوند” و“داريا بوند 2” تستقطب العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي
وقال حليل تشاجلار، الرئيس التنفيذي لشركة مولتي ويز إنترناشيونال:“أن الهواتف الذكية“داريا بوند – DARIA bond” و“داريا بوند 2 – DARIA bond II” تستحوذ على رضاء وإقبال المستخدمين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل التصميم الفريد والخصائص التكنولوجية والتقنيات المبتكرة الاستثنائية التي تتميز بها الهواتف، والتي تشمل تقنية Web3.0 بالإضافة إلى طريقة مبتكرة للمستخدمين للتفاعل من خلال تقنية Distributed Ledger Technology ، كما تتميز بتقنية مدمجة تعمل وفقاً لبروتوكول” Activity consensus“، مما يتيح للمستخدمين التحقق من الأنشطة المختلفة وكسب المكافآت”.
ويتميز الهاتف الذكي”داريا بوند 2 -DARIA bond II” الجديد بمواصفات مبتكرة متطورة تساهم في تعزيز تجربة المستخدمين للهاتف، منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، معالج 8350 بتقنية Dimensity ، مستشعر بقياس بوصة واحدة مع خاصية تثبيت الصورة (OIS) وإعادة بناء بورتريه بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل فيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل وأداء فائق في الإضاءة المنخفضة مع ميزة تحويل مزدوج (DCG) لتحسين جودة الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المختلفة، بجانب التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي توفر السلاسة والجودة العالية في الأداء للمستخدمين بالإضافة إلى المميزات الفريدة لمحبي الألعاب، والتي تشمل الشاشة الكبيرة ومعالج متطور يضمن تجربة سلسة وممتعة، علاوة على ذلك من المتوقع إضافة العدسة الواسعة /والعدسة المقربة في الهاتف الذكي.
وأضاف حليل تشاجلار:” نال الهاتف الذكي الجديد“داريا بوند 2 – DARIA bond II” العديد من الجوائز منها جائزة” رد دوت – Red Dot” الدولية المرموقة للتصميم للعام 2025، والتي تَعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم جودة التصميم والأداء للهواتف الذكية، وقد تم اختيار الهاتف المبتكر بناءً على المعايير العالية الرئيسية للجائزة العالمية مثل الابتكار والوظائف وجودة التصميم، ما يعكس تميز هاتف“داريا بوند 2 – DARIA bond II” في التصميم الأنيق وجودة الأداء والتقنيات المتطورة المبتكرة في الهاتف الذكي، كما يؤكد ذلك على التزام شركة“مولتي ويز” بتطوير هواتف ذكية فريدة تتميز بمواصفات مبتكرة استثنائية وجودة أداء غير مسبوقة“.
وبجانب الخصائص العالية للجودة والابتكار في التصميم الأنيق للهاتف الذكي“داريا بوند 2 – DARIA bond II”، يتميز أيضاً بتكامل الأداء والفعالية للمستخدمين وخاصية Web3 الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والكاميرا المصممة بدقة عالية.
واختتم حليل تشاجلار:” تشهد مبيعات الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة إلى الفاخرة حاليًا نموًا ملحوظًا في الإمارات العربية المتحدة، بفضل الطلب المتزايد من العملاء على التقنيات المتطورة والمواصفات المميزة ودقة الكاميرا وخصائص الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس (5G)، ولذا يسعى المستخدمين للحصول على هواتف ذكية متطورة بأحدث التقنيات المبتكرة وبأسعار مناسبة، ونظراً للمواصفات الاستثنائية التي تحظى بها الهواتف الذكية“داريا بوند – DARIA bond” و“داريا بوند 2 – DARIA bond II” فأنها تشهد إقبالاً لافتاً من كافة الفئات من المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الموظفين والطلاب وغيرهم من العملاء الباحثين عن هواتف ذكية مبتكرة عالية الجودة والأداء وتتميز بأسعار معقولة تناسب الجميع، كما توفر مختلف متطلبات العملاء سواء من الباحثين عن أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة أو من مُحبي الألعاب للاستمتاع بتجارب لا مثيل لها“.
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