أرسنال يتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني زوبيمندي

MENAFN - Al-Bayan) أعلن أرسنال الإنجليزي اليوم الأحد التعاقد مع لاعب الوسط المدافع مارتن زوبيمندي قادما من ريال سوسيداد بعقد طويل الأمد ليعزز الفريق مركزا رئيسيا أضعفه رحيل لاعبين آخرين الشهر الماضي.

لم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير إعلامية بريطانية قالت إن اللاعب (26 عاما) كان لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (70.67 مليون دولار) مع سوسيداد إذ كان عقده يمتد حتى 2027.

وزوبيمندي هو ثاني صفقات أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية بعد حارس المرمى كيبا أريزابالاجا إذ يتطلع ميكيل أرتيتا لتدعيم الفريق سعيا لتحقيق هدفه في سباق المنافسة على اللقب بعد احتلاله المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال زوبيمندي "هذه لحظة رائعة في مسيرتي، إنها الخطوة التي كنت أتطلع إليها وأريد القيام بها. بمجرد أن تطأ قدماك هنا، تدرك مدى أهمية هذا النادي وهذا الفريق".

وأضاف "وضعت أرسنال نصب عيناي لأن أسلوب لعبه مناسب لي، لقد أظهر قدراته في الآونة الأخيرة والأفضل لم يأت بعد".

ويعد انضمام زوبيمندي تعزيزا مطلوبا في خط وسط أرسنال بعد رحيل جورجينيو وتوماس بارتي بنهاية عقديهما الشهر الماضي.

يتميز زوبيمندي بتحركاته ومهاراته في صناعة اللعب في العمق بالإضافة إلى مهاراته الدفاعية وسيمنح قدومه خط وسط أرسنال قوة كبيرة مع التحكم في إيقاع اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

ومن المحتمل أن يسمح قدومه لديكلان رايس، أفضل لاعب في أرسنال هذا الموسم، باللعب في مركز متقدم إلى جانب القائد مارتن أوديجارد.

وفاز زوبيمندي ببطولة أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا إذ شارك في المباراة النهائية بدلا من المصاب رودري ليساعد في الفوز باللقب وسجل أيضا في نهائي دوري الأمم في وقت سابق من هذا الشهر عندما خسر الفريق أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وسيمنح قدوم زوبيمندي في وقت مبكر أرتيتا الوقت للعمل معه في فترة الاستعداد للموسم الجديد قبل مباريات افتتاحية صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

ويلعب أرسنال أمام مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في أول ست مباريات له في الموسم.