طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:34 والجزر الأول عند 06:35 .
بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:31 والمد الثاني عند الساعة 18:29 والجزر الأول عند الساعة 13:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا
العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي 38 28 80 25
دبي 38 31 80 50
الشارقة 38 30 80 30
عجمان 36 30 80 45
أم القيوين 39 29 85 40
رأس الخيمة 40 29 70 30
الفجيرة 36 31 70 30
العـين 40 28 55 20
ليوا 42 28 40 10
الرويس 40 26 40 20
السلع 41 30 50 10
دلـمـا 39 31 65 25
طنب الكبرى / الصغرى 36 32 80 60
أبو موسى 34 31 80 65
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