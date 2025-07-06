طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:34 والجزر الأول عند 06:35 .

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:31 والمد الثاني عند الساعة 18:29 والجزر الأول عند الساعة 13:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 38 28 80 25

دبي 38 31 80 50

الشارقة 38 30 80 30

عجمان 36 30 80 45

أم القيوين 39 29 85 40

رأس الخيمة 40 29 70 30

الفجيرة 36 31 70 30

العـين 40 28 55 20

ليوا 42 28 40 10

الرويس 40 26 40 20

السلع 41 30 50 10

دلـمـا 39 31 65 25

طنب الكبرى / الصغرى 36 32 80 60

أبو موسى 34 31 80 65