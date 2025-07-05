وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، الالتزام بدعم قطاع النحل باعتباره قطاعا حيويا وواعدا يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.



وأوضح الحنيفات، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم السبت، في مهرجان العسل الأردني الأول، المقام حاليا في حدائق الحسين، أن الوزارة ستقدم قروضا بدون فوائد للنحالين، بهدف دعم التوسع في مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية، لا سيما في المجتمعات الريفية، حيث يسهم في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى دخل الأسر المنتجة.



وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من العسل في الأردن لا تتجاوز حاليا 25 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى رفع هذه النسبة من خلال تنظيم المهرجانات، وتوفير التدريب والدعم الفني للنحالين، وتمويل مشاريعهم بشروط ميسرة.



وقال إن الوزارة مستمرة في تنظيم ودعم المهرجانات الزراعية، التي أثبتت فعاليتها كمنصات تسويقية مهمة للمنتجات المحلية، ووسيلة لدعم الجمعيات التعاونية وتمكين الأسر المنتجة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الريفي ويعزز استدامة القطاع الزراعي، إلى جانب إنشاء الغابات الرحيقية ضمن خطة التحريج، التي تدعم قطاع النحل.