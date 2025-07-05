وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع

وزير الزراعة: قروض بدون فائدة للنحالين لدعم القطاع
وأوضح الحنيفات، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم السبت، في مهرجان العسل الأردني الأول، المقام حاليا في حدائق الحسين، أن الوزارة ستقدم قروضا بدون فوائد للنحالين، بهدف دعم التوسع في مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية، لا سيما في المجتمعات الريفية، حيث يسهم في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى دخل الأسر المنتجة.
وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من العسل في الأردن لا تتجاوز حاليا 25 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى رفع هذه النسبة من خلال تنظيم المهرجانات، وتوفير التدريب والدعم الفني للنحالين، وتمويل مشاريعهم بشروط ميسرة.
وقال إن الوزارة مستمرة في تنظيم ودعم المهرجانات الزراعية، التي أثبتت فعاليتها كمنصات تسويقية مهمة للمنتجات المحلية، ووسيلة لدعم الجمعيات التعاونية وتمكين الأسر المنتجة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الريفي ويعزز استدامة القطاع الزراعي، إلى جانب إنشاء الغابات الرحيقية ضمن خطة التحريج، التي تدعم قطاع النحل.
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