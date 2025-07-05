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اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يرغب كثير من الناس بتناول الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطا والفشار، خاصة في أوقات الملل أو التوتر، لكن هذه الرغبة قد تخفي وراءها أسبابًا صحية مهمة. فالرغبة الشديدة في تناول الملح قد تكون نتيجة نقص الصوديوم أو تعبيرًا عن حالات طبية مثل مرض أديسون، إلى جانب عوامل نفسية مثل الإجهاد وقلة النوم.
وفي السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبرز أسباب اشتهاء الملح المفرط، من بينها التعرق المفرط، متلازمة ما قبل الحيض، وحتى تأثير ضغوط الحياة اليومية على الشهية، مستندًا إلى تقرير "Medical News Today".
الكونسلتو
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