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اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟

اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟

2025-07-05 08:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يرغب كثير من الناس بتناول الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطا والفشار، خاصة في أوقات الملل أو التوتر، لكن هذه الرغبة قد تخفي وراءها أسبابًا صحية مهمة. فالرغبة الشديدة في تناول الملح قد تكون نتيجة نقص الصوديوم أو تعبيرًا عن حالات طبية مثل مرض أديسون، إلى جانب عوامل نفسية مثل الإجهاد وقلة النوم.


وفي السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبرز أسباب اشتهاء الملح المفرط، من بينها التعرق المفرط، متلازمة ما قبل الحيض، وحتى تأثير ضغوط الحياة اليومية على الشهية، مستندًا إلى تقرير "Medical News Today".

الكونسلتو

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