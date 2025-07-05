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يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل

يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل

2025-07-05 08:07:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منصة يوتيوب عن تحديث جديد لسياسات برنامج شركاء يوتيوب (YPP)، يهدف إلى زيادة التدقيق في المحتوى المُنتج بكميات كبيرة والمكرر، وذلك في مسعى لحماية جودة المحتوى الأصلي وتعزيز مصداقية المنصة. وابتداءً من 15 يوليو، ستخضع مقاطع الفيديو غير الأصلية لمراجعة أكثر صرامة، ما قد يؤدي إلى تقليل العوائد المالية للمخالفين، دون تحديد واضح للعقوبات المحتملة حتى الآن.

لبنان 24

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