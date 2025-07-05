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يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منصة يوتيوب عن تحديث جديد لسياسات برنامج شركاء يوتيوب (YPP)، يهدف إلى زيادة التدقيق في المحتوى المُنتج بكميات كبيرة والمكرر، وذلك في مسعى لحماية جودة المحتوى الأصلي وتعزيز مصداقية المنصة. وابتداءً من 15 يوليو، ستخضع مقاطع الفيديو غير الأصلية لمراجعة أكثر صرامة، ما قد يؤدي إلى تقليل العوائد المالية للمخالفين، دون تحديد واضح للعقوبات المحتملة حتى الآن.
لبنان 24
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