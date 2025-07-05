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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى الاستقلال

جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى الاستقلال

2025-07-05 08:04:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمـــر المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

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