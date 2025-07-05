أوبك+ يعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط في آب

خبرني - أعلنت السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ السبت، أنها تنوي زيادة إنتاج النفط في آب.

وقررت هذه الدول زيادة الإنتاج بمعدل 548 ألف برميل يوميا، وفقا لبيان صدر عقب اجتماعه في فيينا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، على غرار الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة.