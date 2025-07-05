أوبك+ يعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط في آب

أوبك+ يعلن زيادة جديدة لإنتاج النفط في آب
خبرني - أعلنت السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ السبت، أنها تنوي زيادة إنتاج النفط في آب.
وقررت هذه الدول زيادة الإنتاج بمعدل 548 ألف برميل يوميا، وفقا لبيان صدر عقب اجتماعه في فيينا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، على غرار الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة.
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