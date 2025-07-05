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الباحثون عن عمل يترقبون ترشيحهم لـالتوظيف بعد مرور شهر على تعهد الديوان بتنفيذ ذلك

الباحثون عن عمل يترقبون ترشيحهم لـالتوظيف بعد مرور شهر على تعهد الديوان بتنفيذ ذلك

2025-07-05 07:05:28
(MENAFN- Al-Anbaa)

مريم بندق

يترقب المسجلون في نظام التوظيف المركزي من الباحثين عن عمل إعلان ترشيحهم للتوظيف ، بعد مرور شهر على تعهد ديوان الخدمة المدنية بأنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة الشهادات الثانوية فأقل .

هذا ، وكان الديوان قد أعلن في بيان رسمي بتاريخ 2 يونيو الماضي أنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من هذه الفئة خلال الفترات القادمة، وذلك لشغل وظائف محددة لجهات حكومية معينة.

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