الباحثون عن عمل يترقبون ترشيحهم لـالتوظيف بعد مرور شهر على تعهد الديوان بتنفيذ ذلك
مريم بندق
يترقب المسجلون في نظام التوظيف المركزي من الباحثين عن عمل إعلان ترشيحهم للتوظيف ، بعد مرور شهر على تعهد ديوان الخدمة المدنية بأنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة الشهادات الثانوية فأقل .
هذا ، وكان الديوان قد أعلن في بيان رسمي بتاريخ 2 يونيو الماضي أنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من هذه الفئة خلال الفترات القادمة، وذلك لشغل وظائف محددة لجهات حكومية معينة.
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