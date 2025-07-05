الباحثون عن عمل يترقبون ترشيحهم لـالتوظيف بعد مرور شهر على تعهد الديوان بتنفيذ ذلك

مريم بندق

يترقب المسجلون في نظام التوظيف المركزي من الباحثين عن عمل إعلان ترشيحهم للتوظيف ، بعد مرور شهر على تعهد ديوان الخدمة المدنية بأنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة الشهادات الثانوية فأقل .

هذا ، وكان الديوان قد أعلن في بيان رسمي بتاريخ 2 يونيو الماضي أنه بصدد الإعلان عن ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي من هذه الفئة خلال الفترات القادمة، وذلك لشغل وظائف محددة لجهات حكومية معينة.