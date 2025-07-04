الاحتلال يحول بلدة بالضفة الغربية إلى سجن كبير

الاحتلال يحول بلدة بالضفة الغربية إلى سجن كبير
سنجل (الضفة الغربية) - (رويترز): يحيط سياج معدني ارتفاعه خمسة أمتار بالطرف الشرقي لبلدة سنجل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتغلق بوابات فولاذية ثقيلة وحواجز جميع الطرق المؤدية إلى البلدة باستثناء طريق واحد يمر عبره الداخلون والخارجون ويخضع لمراقبة جنود إسرائيليين في نقاط حراسة.
وقال موسى شبانة (52 عاما) وهو أب لسبعة بينما كان يراقب باستسلام العمال وهم يقيمون السياج في منتصف مشتل على حافة البلدة، حيث يزرع أشجارا كان العائد من بيعها هو مصدر دخله الوحيد: «سنجل أصبحت الآن سجنا كبيرا».
وأضاف: «طبعا منعونا نيجي على المشتل. كل الشجر اللي عندي انحرق وراح... في النهاية، قطعوا رزقنا».
الجدران ونقاط التفتيش التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين منذ فترة طويلة. لكن كثيرين يقولون الآن إن الزيادة الكبيرة في مثل هذه الحواجز منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة جعلت البلدات والقرى تحت حصار دائم.
ويشكل السياج المحيط بسنجل مثالا صارخا على الحواجز التي انتشرت في أنحاء المنطقة وصارت سمة أساسية من سمات الحياة اليومية. ويزعم جيش الاحتلال أنه أقام السياج لحماية طريق رام الله - نابلس القريب.
يضطر الآن السكان الذين يعيشون هناك إلى السير على الأقدام أو القيادة عبر شوارع ضيقة ومتعرجة للوصول إلى نقطة الدخول الوحيدة المسموح بها. ويعبر البعض طرقا مغلقة سيرا على الأقدام للوصول إلى السيارات على الجانب الآخر.
وقال بهاء فقهاء نائب رئيس بلدية سنجل إن من يكسبون رزقهم من الأراضي المحيطة أصبحوا معزولين فعليا بعد أن حاصر الجدار ثمانية آلاف من السكان داخل عشرة أفدنة وعزلهم عن الأراضي المحيطة التي يمتلكونها وتبلغ مساحتها ألفي فدان.
وأضاف: «هذه هي السياسة التي يتبعها جيش الاحتلال لترهيب الناس وكسر إرادة الشعب الفلسطيني».
وتقول إسرائيل إن الأسوار والحواجز التي تقيمها في الضفة الغربية ضرورية لحماية المستوطنين اليهود الذين انتقلوا إلى هناك منذ استيلائها على هذه الأراضي في حرب 1967.
وعززت إسرائيل انتشارها العسكري في الضفة الغربية فور وقوع هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.
وبين عشية وضحاها، وضعت أكوام من التراب والصخور الثقيلة على الطرق. ثم ثبت الجيش الإسرائيلي بوابات معدنية ثقيلة، عادة ما تكون مطلية باللون الأصفر أو البرتقالي، وأغلقها على مداخل التجمعات الفلسطينية التي غالبا ما تؤدي إلى طرق يستخدمها المستوطنون أيضا.
وأقام الجيش نقاط تفتيش دائمة جديدة. وازدادت وتيرة ما تسمى الحواجز المتنقلة التي تقام فجأة ومن دون سابق إنذار.
وقالت سناء علوان (52 عاما) التي تعيش في سنجل وتعمل مدربة شخصية إن ما كانت في السابق رحلة قصيرة بالسيارة للوصول إلى رام الله قد تستغرق الآن ما يصل إلى ثلاث ساعات في كل اتجاه من دون أن تعرف مع بداية اليوم المدة التي ستقضيها وهي عالقة عند نقاط التفتيش. وتباطأت وتيرة عملها لأنها لم تعد قادرة على تقديم وعد للزبائن بإمكانية الوصول إليهم.
وقالت: «نص حياتنا على الطرقات».
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