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الاحتلال يحول بلدة بالضفة الغربية إلى سجن كبير

الاحتلال يحول بلدة بالضفة الغربية إلى سجن كبير

2025-07-04 08:05:00
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

سنجل‭ (‬الضفة‭ ‬الغربية‭) - (‬رويترز‭): ‬يحيط‭ ‬سياج‭ ‬معدني‭ ‬ارتفاعه‭ ‬خمسة‭ ‬أمتار‭ ‬بالطرف‭ ‬الشرقي‭ ‬لبلدة‭ ‬سنجل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وتغلق‭ ‬بوابات‭ ‬فولاذية‭ ‬ثقيلة‭ ‬وحواجز‭ ‬جميع‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬باستثناء‭ ‬طريق‭ ‬واحد‭ ‬يمر‭ ‬عبره‭ ‬الداخلون‭ ‬والخارجون‭ ‬ويخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬حراسة‭. ‬

وقال‭ ‬موسى‭ ‬شبانة‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬لسبعة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يراقب‭ ‬باستسلام‭ ‬العمال‭ ‬وهم‭ ‬يقيمون‭ ‬السياج‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مشتل‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬البلدة،‭ ‬حيث‭ ‬يزرع‭ ‬أشجارا‭ ‬كان‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬بيعها‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬دخله‭ ‬الوحيد‭: ‬‮«‬سنجل‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬سجنا‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬طبعا‭ ‬منعونا‭ ‬نيجي‭ ‬على‭ ‬المشتل‭. ‬كل‭ ‬الشجر‭ ‬اللي‭ ‬عندي‭ ‬انحرق‭ ‬وراح‭... ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬قطعوا‭ ‬رزقنا‮»‬‭. ‬

الجدران‭ ‬ونقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لسكان‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬لكن‭ ‬كثيرين‭ ‬يقولون‭ ‬الآن‭ ‬إن‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحواجز‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬جعلت‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬تحت‭ ‬حصار‭ ‬دائم‭. ‬

ويشكل‭ ‬السياج‭ ‬المحيط‭ ‬بسنجل‭ ‬مثالا‭ ‬صارخا‭ ‬على‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وصارت‭ ‬سمة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭. ‬ويزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬أقام‭ ‬السياج‭ ‬لحماية‭ ‬طريق‭ ‬رام‭ ‬الله‭ - ‬نابلس‭ ‬القريب‭. ‬

يضطر‭ ‬الآن‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬هناك‭ ‬إلى‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬أو‭ ‬القيادة‭ ‬عبر‭ ‬شوارع‭ ‬ضيقة‭ ‬ومتعرجة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الدخول‭ ‬الوحيدة‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭. ‬ويعبر‭ ‬البعض‭ ‬طرقا‭ ‬مغلقة‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭. ‬

وقال‭ ‬بهاء‭ ‬فقهاء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬سنجل‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يكسبون‭ ‬رزقهم‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬المحيطة‭ ‬أصبحوا‭ ‬معزولين‭ ‬فعليا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاصر‭ ‬الجدار‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬عشرة‭ ‬أفدنة‭ ‬وعزلهم‭ ‬عن‭ ‬الأراضي‭ ‬المحيطة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكونها‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬ألفي‭ ‬فدان‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬لترهيب‭ ‬الناس‭ ‬وكسر‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الأسوار‭ ‬والحواجز‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ضرورية‭ ‬لحماية‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليهود‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬استيلائها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬1967‭. ‬

وعززت‭ ‬إسرائيل‭ ‬انتشارها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وبين‭ ‬عشية‭ ‬وضحاها،‭ ‬وضعت‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬التراب‭ ‬والصخور‭ ‬الثقيلة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭. ‬ثم‭ ‬ثبت‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بوابات‭ ‬معدنية‭ ‬ثقيلة،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مطلية‭ ‬باللون‭ ‬الأصفر‭ ‬أو‭ ‬البرتقالي،‭ ‬وأغلقها‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬التجمعات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬يستخدمها‭ ‬المستوطنون‭ ‬أيضا‭. ‬

وأقام‭ ‬الجيش‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬دائمة‭ ‬جديدة‭. ‬وازدادت‭ ‬وتيرة‭ ‬ما‭ ‬تسمى‭ ‬الحواجز‭ ‬المتنقلة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فجأة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭. ‬

وقالت‭ ‬سناء‭ ‬علوان‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬سنجل‭ ‬وتعمل‭ ‬مدربة‭ ‬شخصية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬رحلة‭ ‬قصيرة‭ ‬بالسيارة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬اليوم‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬ستقضيها‭ ‬وهي‭ ‬عالقة‭ ‬عند‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭. ‬وتباطأت‭ ‬وتيرة‭ ‬عملها‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬وعد‭ ‬للزبائن‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬نص‭ ‬حياتنا‭ ‬على‭ ‬الطرقات‮»‬‭. ‬

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