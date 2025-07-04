العاهل يهنئ رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى الاستقلال

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العاهل يهنئ رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى الاستقلال
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كلمات دالة
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