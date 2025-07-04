الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود

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الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود
(MENAFN- Al-Bayan) ">عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الإيطالية في انفجار محطة وقود في العاصمة روما، ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب شعب وحكومة إيطاليا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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