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العالم ينتظر .. هل تقبل حماس هدنة الشهرين؟

العالم ينتظر .. هل تقبل حماس هدنة الشهرين؟

2025-07-04 03:10:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 40 شهيدًا، في الوقت الذي يترقّب فيه العالم رد حركة حماس على مقترح هدنة الشهرين.
وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 20 فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا خلال الليل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقّع أن ترد حركة (حماس) على اقتراحه "الأخير" لوقف إطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة.
وقال مسؤولون في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية على منطقة خيام غرب المدينة عند الثانية صباحًا تقريبًا، مما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًا شردتهم الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.
وقال مسعفون إن خمسة أشخاص استُشهدوا في جباليا شمال القطاع.
وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، تجمّع فلسطينيون لأداء صلاة الجنازة قبل دفن الشهداء الذين سقطوا خلال الليل.
وذكر ترامب في وقت سابق أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت حماس ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب.
وقالت حماس، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح، لكنها لم تُعطِ أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه.
وقال مصدر مطّلع على موقف حماس إن الحركة تطالب بضمانات واضحة بأن مفاوضات لإنهاء الحرب ستُجرى خلال وقف إطلاق النار الذي سيسري لمدة 60 يومًا، وأنه في حال لم يتم التوصّل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة، فسيُجري تمديد وقف إطلاق النار حتى يتمكّن الجانبان من التوصّل إلى اتفاق.
لم يُعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب بشأن وقف إطلاق النار. ويُعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
وقال نتنياهو مرارًا إنه يجب نزع سلاح حماس، وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن.
رويترز

MENAFN04072025000208011052ID1109761858

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