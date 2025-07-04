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حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـالإيجابي

حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـالإيجابي

2025-07-04 03:10:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة، إن رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق.
وقال القيادي، إن الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.
وكالات


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