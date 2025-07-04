أهالي المزرعة الشرقية والجدار والاستيطان يزيلون بؤرة رعوية للمستعمرين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- تمكن أهالي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من إزالة بؤرة استعمارية رعوية أقيمت مؤخراً على أراض البلدة.

وأفادت مصادر في هيئة الجدار والاستيطان لـ"وفا"، بأن الأهالي والهيئة تمكنوا من إحراق وهدم البؤرة الرعوية، التي أقامها المستعمرون غرب البلدة.

وفي السياق، قام مستعمرون بتحطيم مركبة للهيئة، وإصابتها بأضرار دون وقوع إصابات