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الاحتلال يقتحم بلدتي الظاهرية ودورا جنوب الخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدتي الظاهرية ودورا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة "الخوخة" وسط الظاهرية، وتجولت في أزقتها بشكل استفزازي.
كما اقتحمت بلدة دورا جنوبا وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين قبل انسحابها.
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