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الاحتلال يقتحم بلدتي الظاهرية ودورا جنوب الخليل

الاحتلال يقتحم بلدتي الظاهرية ودورا جنوب الخليل

2025-07-04 03:09:39
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدتي الظاهرية ودورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة "الخوخة" وسط الظاهرية، وتجولت في أزقتها بشكل استفزازي.

كما اقتحمت بلدة دورا جنوبا وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين قبل انسحابها.

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