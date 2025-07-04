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وزير الدفاع الإسرائيلي: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا

2025-07-04 03:07:40

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمسؤولين عسكريين كبار إن الجيش الإسرائيلي يعد خطة "لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل".

وأكد كاتس في بيان أن الجيش الإسرائيلي سيضع "خطة لضمان ألا تهدد إيران إسرائيل بعد الآن".

وأضاف أن الجيش يجب أن "يكون جاهزا على الصعيد الاستخباراتي والعملاني لضمان التفوق الجوي لسلاح الجو على طهران".

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