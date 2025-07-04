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برلين تقول إنها تدرس شراء أنظمة باتريوت أميركية لصالح كييف

برلين تقول إنها تدرس شراء أنظمة باتريوت أميركية لصالح كييف

2025-07-04 03:07:40

خبرني - أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها تدرس شراء أنظمة باتريوت للدفاعات الجوية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، عقب إعلان الولايات المتحدة تعليق تسليم أسلحة معينة إلى كييف.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ردا على سؤال بشأن إمكان شراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لأوكرانيا، "هناك طرق عدة لسد هذا النقص في أنظمة باتريوت. لقد ذكرتم واحدةً فقط. أستطيع أن أؤكد لكم أن مناقشات مكثفة تجري بالفعل حول هذا الموضوع".

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