برلين تقول إنها تدرس شراء أنظمة باتريوت أميركية لصالح كييف

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ردا على سؤال بشأن إمكان شراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة لأوكرانيا، "هناك طرق عدة لسد هذا النقص في أنظمة باتريوت. لقد ذكرتم واحدةً فقط. أستطيع أن أؤكد لكم أن مناقشات مكثفة تجري بالفعل حول هذا الموضوع".

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