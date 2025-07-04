كوري شمالي يعبر الحدود المحصنة إلى الجنوب

كوري شمالي يعبر الحدود المحصنة إلى الجنوب
خبرني - قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن رجلا كوريا شماليا مجهول الهوية عبر الحدود البرية شديدة التحصين التي تفصل بين الجانبين وهو قيد الاحتجاز حاليا.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش حدد موقع الشخص وتابعه قرب الجزء الأوسط الغربي من خط الترسيم العسكري وأجرى "عملية توجيه" قبل اعتقاله ليل الخميس.
وأضافت أن السلطات تخطط للتحقيق في عبور الحدود ولم تذكر حتى الآن ما إذا كانت تعتبر الحادث محاولة انشقاق.
وأوضحت هيئة الأركان أنها أبلغت قيادة الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة بالحادث ولم ترصد أي علامات فورية على نشاط عسكري غير عادي من قبل كوريا الشمالية.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، اقترب فريق عسكري كوري جنوبي من الرجل الكوري الشمالي غير المسلح بعد رصده، وبعد أن عرّفوا بأنفسهم كجنود كوريين جنوبيين، قاموا بتوجيهه بأمان خارج المنطقة المنزوعة السلاح المليئة بالألغام التي تقسم الكوريتين.
واستمرّت العملية حوالى 20 ساعة، وفق سول. ورصد الرجل للمرّة الأولى بواسطة آلية مراقبة عسكرية كورية جنوبية بين الثالثة والرابعة من فجر الخميس (18:00 و19:00 الأربعاء بتوقيت غرينيتش).
وحشد الجيش عددا كبيرا من عناصره لهذه العملية التي نفّذت في منطقة يصعب التنقّل فيها بسبب انتشار الألغام وكثافة النبات.
وستطلق "السلطات المختصّة" تحقيقا في ملابسات الحادثة التي وقعت في الوسط الغربي للمنطقة المنزوعة السلاح، بحسب الجيش.
الفرار والانشقاق
ويسلّم الكوريون الشماليون الذين يصلون إلى الجنوب للاستخبارات للتحقيق معهم. وتحدث عادة غالبية الانشقاقات من الشمال إلى الجنوب عبر الصين أو بلد آخر.
ونادرا ما يتمّ اجتياز المنطقة العازلة المنزوعة السلاح الممتدّة على 4 كيلومترات والخاضعة لمراقبة شديدة والمزروعة بالألغام.
يذكر أن أكثر من 34 ألف كوري شمالي فروا إلى الجنوب منذ الحرب الكورية (1950-1953).
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ عن نيّته مدّ اليد إلى كوريا الشمالية، في موقف يتعارض مع النهج المتشدّد لسلفه المقال يون سوك يول.
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