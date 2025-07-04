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فيبا يعتمد 10 حكام أردنيين ضمن القائمة الدولية للفترة 2027-2025

فيبا يعتمد 10 حكام أردنيين ضمن القائمة الدولية للفترة 2027-2025

2025-07-04 10:05:40

خبرني -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) اليوم الجمعة، عن قائمته الرسمية للحكام الدوليين المعتمدين للفترة 2025–2027، والتي ضمّت عشرة حكام من الأردن، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الحكم الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية.
وضمت القائمة 3 مراقبين دوليين، هم: ناصر أبو راشد، وبهاء الدين الخطيب، وفوزي طه.
كما شملت 7 حكام ساحة، هم: خلدون الديسي، ومحمد الطراونة، وأحمد اليوسف، وإبراهيم جرار، ومحمد فوزي، وهالة بني ارشيد، وإلهام خزنة.
ويُتيح هذا الاعتماد للحكام الأردنيين المشاركة في إدارة مباريات البطولات التي تقام تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، إلى جانب البطولات العربية، وهو ما يُعدّ تأكيداً إضافياً على ثقة (فيبا) بالمستوى الفني والكفاءة التحكيمية التي يتمتع بها الطاقم الأردني.

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