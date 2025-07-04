الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس

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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 4 تموز (بترا)- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء قسري لمناطق جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
غزة 4 تموز (بترا)- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء قسري لمناطق جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وطالب الاحتلال سكان تلك المناطق بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة غرب خان يونس لتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءًا.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
04/07/2025 16:16:14
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