الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس

غزة 4 تموز (بترا)- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء قسري لمناطق جديدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وطالب الاحتلال سكان تلك المناطق بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة غرب خان يونس لتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءًا. --(بترا) أ ش/م د/أس 04/07/2025 16:16:14

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