"دبي الجنوب" تحصل على شهادة "أفضل أماكن للعمل"

MENAFN - Al-Bayan) حصلت ((دبي الجنوب)) على شهادة ((أفضل أماكن للعمل))، وهي شهادة عالمية مرموقة تُمنح للمؤسسات التي تلتزم بتوفير بيئة عمل إيجابية، وشاملة، وداعمة للموظفين. ويعد هذا الإنجاز تأكيداً على جهود ((دبي الجنوب)) المستمرة في بناء ثقافة عمل تقوم على التقدير، وتحقيق النمو المهني، وروح الفريق. كما تضع رفاه الموظفين وتطويرهم في صميم أولوياتها انطلاقاً من كونها واحدة من أبرز المراكز الحضرية والاقتصادية في دبي، التي تحفّز على النجاح في العمل والحياة الشخصية معاً.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و((دبي الجنوب)): نحن فخورون بالحصول على هذه الشهادة التي تعكس التزامنا بتوفير بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين والتحفيز. نؤمن في ((دبي الجنوب)) بأن ثقافة العمل التي تضع الإنسان في المقدمة هي الأساس الحقيقي لنجاحنا واستمرار نمونا. وهذا التكريم يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز بيئات العمل الإيجابية وتحقيق توازن صحي بين الحياة والعمل لجميع الموظفين على مستوى الدولة.

من جهتها، قالت حفصة القرقاوي، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في ((دبي الجنوب)): هذه الشهادة تجسد روح الفريق الرائعة التي بنيناها معاً في دبي الجنوب. إنها تأكيد على التزامنا الدائم بخلق بيئة يشعر فيها كل موظف بالتقدير والدعم، ويجد فيها الفرصة للنمو والتطور. وسنواصل الاستثمار في كوادرنا ورفاهيتهم لأنهم هم القوة الحقيقية وراء إنجازاتنا. وتبرز هذه الشهادة حرص ((دبي الجنوب)) على إبقاء الموظفين في صميم رؤيتها، بينما تواصل الإسهام في أهداف دبي الاقتصادية والتنموية الأوسع.

يشار إلى أن ((دبي الجنوب)) تعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف ((دبي الجنوب)) إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.