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ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

2025-07-04 08:06:25
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 تموز (بترا)- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.
وبلغ سعر صرف الإسترليني 1.3652 دولار، بزيادة نسبتها 06,0 بالمئة، فيما جرى تداوله أمام اليورو عند 1.1591 يورو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمئة.
--(بترا)
رش/م ق/أس
04/07/2025 14:21:01

MENAFN04072025000117011021ID1109760389

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