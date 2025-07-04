ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 4 تموز (بترا)- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية. وبلغ سعر صرف الإسترليني 1.3652 دولار، بزيادة نسبتها 06,0 بالمئة، فيما جرى تداوله أمام اليورو عند 1.1591 يورو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمئة. --(بترا) رش/م ق/أس 04/07/2025 14:21:01

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.