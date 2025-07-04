ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
لندن 4 تموز (بترا)- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة ارتفاعاً أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبية، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.
وبلغ سعر صرف الإسترليني 1.3652 دولار، بزيادة نسبتها 06,0 بالمئة، فيما جرى تداوله أمام اليورو عند 1.1591 يورو، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمئة.
--(بترا)
رش/م ق/أس
04/07/2025 14:21:01
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تعاون بين AG و F5 لمواجهة التهديدات المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي
عالميا.. أسعار الحديد ترتفع والنحاس يتراجع
وزير الصحة الأميركي يتهم فاوتشي بالمسؤولية عن جائحة كورونا
موسكو: سنساعد طهران على دعم دفاعاتها
تايلاند في مهب أزمة سياسية جديدة
الكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة جوتا وشقيقه