اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دوري الناشئين

اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دوري الناشئين
عمان 4 تموز (بترا)- اصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لبطولة دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة لموسم 2025 / 2026، والتي تنطلق يوم الخميس 10 تموز الجاري.
ويشارك في البطولة كل من: الوحدات، الفيصلي، الحسين، الرمثا، الجزيرة، شباب الأردن، مدارس الخضر، المدارس الإنجليزية، رؤى المستقبل، فرسان الأردن، عمان FC، وأكاديمية يزن ونبيل.
وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي يُلعب بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، ويتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
في المقابل، تلعب الفرق التي تحتل المراكز من 7 إلى 12 في نهاية الدور الأول، الدور الثاني ضمن دوري الدرجات، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية المتأهلة من بطولات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، لتحديد هوية الفرق التي ستشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة في الموسم المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
04/07/2025 14:34:04
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