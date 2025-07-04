اتحاد الكرة يصدر جدول مباريات دوري الناشئين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تموز (بترا)- اصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لبطولة دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة لموسم 2025 / 2026، والتي تنطلق يوم الخميس 10 تموز الجاري.

ويشارك في البطولة كل من: الوحدات، الفيصلي، الحسين، الرمثا، الجزيرة، شباب الأردن، مدارس الخضر، المدارس الإنجليزية، رؤى المستقبل، فرسان الأردن، عمان FC، وأكاديمية يزن ونبيل.

وتُقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي يُلعب بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، ويتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

في المقابل، تلعب الفرق التي تحتل المراكز من 7 إلى 12 في نهاية الدور الأول، الدور الثاني ضمن دوري الدرجات، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية المتأهلة من بطولات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، لتحديد هوية الفرق التي ستشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة في الموسم المقبل.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

04/07/2025 14:34:04