عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 4 تموز (بترا)-علي فريحات- اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد الذي نظمته مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في محافظة عجلون بمنطقة الروابي في اشتفينا.

وقال مدير أوقاف المحافظة الدكتور صفوان القضاه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام تضمن محاضرات متخصصة تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية؛ بهدف تبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.

واشتمل حفل الختام الذي حضره مساعد مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة الدكتور سلطان القرالة، على تكريم الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى تقديرا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في نشاطات الملتقى.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

04/07/2025 14:06:51