الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية

الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية
أبوظبي 4 تموز (بترا)- دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
ووصف بيان الخارجية الإماراتية اليوم، التصريحات بأنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت الخارجية الإماراتية، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشدد البيان على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجدد البيان التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
--(بترا)
ف ش/م ق/أس
04/07/2025 08:35:31
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