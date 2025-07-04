الإمارات: الاستفزازات الإسرائيلية انتهاك صارخ للشرعية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 4 تموز (بترا)- دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

ووصف بيان الخارجية الإماراتية اليوم، التصريحات بأنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشدد البيان على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد البيان التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

--(بترا)

ف ش/م ق/أس

04/07/2025 08:35:31





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