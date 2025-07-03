جامعة عبدالله السالم تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025 / 2026

ثامر السليم

أعلنت جامعة عبدالله السالم عن فتح باب التقديم واستقبال طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين للعام الجامعي 2025/2026، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرا. ويأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الجامعة للعام الأكاديمي الجديد، وحرصها على استقطاب الطلبة المتميزين أكاديميا وفقا للضوابط والمعايير المحددة في دليل القبول. وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة عبدالله السالم د.أحمد طارق المطوع ان الجامعة حددت النسب الدنيا للقبول لهذا العام بواقع 80% لخريجي القسم العلمي، و85% لخريجي القسم الأدبي.

وأوضح أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال بوابة القبول الرسمية عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة تفعيل خاصية المصادقة في تطبيق «هويتي» لإنشاء الحساب واستكمال رفع المستندات المطلوبة قبل يوم 15 يوليو.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المجتمع والطلبة، أوضح د.المطوع أن الجامعة ستنظم معرضا مصاحبا للقبول في مقرها بحرم الجامعة في الخالدية - بوابة 1 - مبنى 14خ، يوميا خلال الفترة من 6 إلى 17 يوليو 2025 من الساعة 9.30 صباحا حتى 1.30 ظهرا، وذلك لتقديم شرح للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور.

وأكد المطوع أن عملية القبول في الجامعة تعتمد على مبدأ الشفافية والتفاضل الأكاديمي، من خلال تقييم نتائج المرحلة الثانوية إلى جانب نتائج الاختبار الوطني في اللغة الإنجليزية والرياضيات، أو الشهادات الدولية المعتمدة مثل TOEFL وIELTS.

وشدد المطوع على أن خطة القبول وضعت بما يراعي الطاقة الاستيعابية للجامعة واحتياجات سوق العمل، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وخطط التنمية الوطنية.

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