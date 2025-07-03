جامعة عبدالله السالم تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025 / 2026
ثامر السليم
أعلنت جامعة عبدالله السالم عن فتح باب التقديم واستقبال طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين للعام الجامعي 2025/2026، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرا. ويأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الجامعة للعام الأكاديمي الجديد، وحرصها على استقطاب الطلبة المتميزين أكاديميا وفقا للضوابط والمعايير المحددة في دليل القبول. وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة عبدالله السالم د.أحمد طارق المطوع ان الجامعة حددت النسب الدنيا للقبول لهذا العام بواقع 80% لخريجي القسم العلمي، و85% لخريجي القسم الأدبي.
وأوضح أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال بوابة القبول الرسمية عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة تفعيل خاصية المصادقة في تطبيق «هويتي» لإنشاء الحساب واستكمال رفع المستندات المطلوبة قبل يوم 15 يوليو.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المجتمع والطلبة، أوضح د.المطوع أن الجامعة ستنظم معرضا مصاحبا للقبول في مقرها بحرم الجامعة في الخالدية - بوابة 1 - مبنى 14خ، يوميا خلال الفترة من 6 إلى 17 يوليو 2025 من الساعة 9.30 صباحا حتى 1.30 ظهرا، وذلك لتقديم شرح للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور.
وأكد المطوع أن عملية القبول في الجامعة تعتمد على مبدأ الشفافية والتفاضل الأكاديمي، من خلال تقييم نتائج المرحلة الثانوية إلى جانب نتائج الاختبار الوطني في اللغة الإنجليزية والرياضيات، أو الشهادات الدولية المعتمدة مثل TOEFL وIELTS.
وشدد المطوع على أن خطة القبول وضعت بما يراعي الطاقة الاستيعابية للجامعة واحتياجات سوق العمل، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وخطط التنمية الوطنية.
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