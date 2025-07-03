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المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يعتمد (التزام إشبيلية) لتسريع التنمية المستدامة

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يعتمد (التزام إشبيلية) لتسريع التنمية المستدامة

2025-07-03 11:18:28
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 7 (كونا) -- اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا اليوم الخميس باعتماد الوثيقة الختامية تحت عنوان (التزام إشبيلية) التي تمثل خارطة طريق دولية لتجديد الإطار العالمي لتمويل التنمية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكدت الوثيقة التي وافق عليها المشاركون بالمؤتمر الذي أقيم بمدينة (إشبيلية) الأندلسية بالإجماع التزام الدول الأعضاء بتعبئة موارد مالية كافية ومستدامة وتحفيز الاستثمارات ذات الأثر الايجابي الاجتماعي والبيئي وتعزيز آليات خفض أعباء الديون عن الدول النامية وتحقيق العدالة الضريبية مع تحسين كفاءة الأنظمة المالية وضمان الشفافية والمساءلة.

وسلطت الوثيقة الضوء على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتمسك بالقانون الدولي وتكثيف التضامن العالمي لمواجهة الأزمات المتداخلة لاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية المتفاقمة وما تسببه من ارتفاع معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي في عدد كبير مناطق العالم.

وشدد (التزام إشبيلية) على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز وضرورة تمكين النساء والشباب وذوي الهمم من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وإزالة جميع العوائق أمام تحقيق المساواة الفعلية.

وتعهدت الدول بتعزيز تمويل القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ومعالجة فجوات عدم المساواة إلى جانب تخصيص موارد إضافية لدعم العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي والحد من أخطار الكوارث والأزمات.

ودعت الوثيقة إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر مرونة وعدلا وشمولا مع تعزيز تمثيل البلدان النامية في هيئات الحوكمة الاقتصادية العالمية كما أكدت على ضرورة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة وتطوير السياسات الضريبية بما يضمن تعبئة الموارد العامة والمحلية بفعالية وكفاءة.

وشجع (التزام إشبيلية) على الابتكار المالي واستحداث أدوات تمويل مستدامة وتعزيز فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلولا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم للجميع.

كذلك دعت الوثيقة إلى تعزيز القدرات الوطنية لتعبئة الموارد العامة والمحلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع التركيز على الاستثمار في البنى التحتية المستدامة والرقمية والقطاعات الإنتاجية.

واختتم المشاركون بتأكيد عزمهم على مواصلة العمل المشترك والدعوة إلى مضاعفة الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل العالمية لضمان توفير الدعم المالي والتقني للدول الأشد احتياجا وتحقيق تقدم حقيقي نحو أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وشاركت دولة الكويت بالمؤتمر بوفد ترأسه العضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح وضم سفير الكويت لدى إسبانيا زياد الأنبعي والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر ومشرف العمليات لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالصندوق نصف النصف والسكرتير الثالث بسفارة الكويت في مدريد لولوة الدوسري.

وأكد الشيخ سعود في كلمة ألقاها خلال ترؤسه الوفد أمس الأربعاء التزام الكويت التاريخي بالمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية عالميا ودعمها المتواصل للتعاون الدولي متعدد الأطراف مشيرا إلى "التزامها بروح التعاون والانفتاح" لمعالجة التحديات المشتركة وردم فجوة التمويل وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وانطلقت أعمال المؤتمر في المدينة الأندلسية جنوبي إسبانيا يوم الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من 60 زعيم دولة وحكومة وأكثر من 200 وفد رسمي يمثلون الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بهدف إعادة تشغيل محرك التنمية وتسريع الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وافتتح الملك الإسباني فيليبي السادس وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المؤتمر الذي يعقد مرة كل 10 سنوات والذي يعد أكبر مؤتمر دولي تستضيفه إسبانيا. (النهاية)


ه ن د / م م ج


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