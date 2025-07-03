الاتحاد الأوروبي يؤكد أن دعم أوكرانيا سيظل من أولوياته خلال الرئاسة الدنماركية الحالية

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الاتحاد الأوروبي يؤكد أن دعم أوكرانيا سيظل من أولوياته خلال الرئاسة الدنماركية الحالية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 7 (كونا) -- أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن دعم أوكرانيا سيبقى من أولوياته خلال فترة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها الدنمارك مشددا على التزامه بمواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكييف في مواجهة روسيا.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء في مدينة (آرهوس) الدنماركية بحضور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حل ضيفا على الندوة تأكيدا على الأهمية التي توليها الرئاسة الدنماركية لدعم أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين إن حضور الرئيس زيلينسكي يعكس الالتزام الأوروبي الراسخ تجاه أوكرانيا مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "اتفق الأسبوع الماضي على تجديد العقوبات ضد روسيا" وأنه "بإمكان الرئاسة الدنماركية تحقيق إنجاز كبير عبر تمرير الحزمة ال18 من العقوبات وهو أمر أراه ممكنا".
وأضافت "نحن نعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى للسلام ولذلك من المهم مواصلة الضغط عليه لدفعه إلى طاولة التفاوض" موضحة أن "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بدأت تؤثر بوضوح على الاقتصاد الروسي حيث وصلت الفائدة إلى 20 بالمئة والتضخم إلى 10 بالمئة واقتصاد الحرب الروسي على وشك الانهاك".
وعلى صعيد الدعم الدفاعي كشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيسلم أوكرانيا مليوني قذيفة مدفعية بحلول نهاية هذا العام إلى جانب استثمار قدره 1ر2 مليار يورو (نحو 47ر2 مليار دولار) في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية مشيرة إلى أن "هذا التمويل مصدره الأرباح المجمدة للأصول الروسية ما يعني عمليا أن روسيا تدفع ثمن السلاح الذي تستخدمه أوكرانيا".
وأشارت إلى آلية (سايف) الأوروبية للمشتريات الدفاعية المشتركة التي تتيح للدول الأعضاء وأوكرانيا نفسها ضخ استثمارات في الصناعات الدفاعية الأوكرانية مما يسرع الإنتاج ويحسنه ويعود بالفائدة أيضا على الاقتصاد الأوكراني والحكومة في كييف.
وأعلنت فون دير لاين التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تجارة المنتجات الزراعية يضمن علاقات تجارية مستقرة وطويلة الأجل مؤكدة في السياق ذاته استمرار الدعم الاقتصادي من خلال (مرفق أوكرانيا) وقروض مجموعة السبع.
وأضافت "نعمل أيضا على دمج الاقتصاد الأوكراني تدريجيا في السوق الأوروبية الموحدة ومن بين الخطوات الملموسة إلغاء رسوم التجوال بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اعتبارا من العام المقبل لتقريب شعوبنا من بعضهم البعض".
وأكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية "تعمل بكل جدية من أجل دعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والاستعداد لمستقبلها كدولة حرة وحديثة داخل التكتل الأوروبي". (النهاية)
أرن / م م ج
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء في مدينة (آرهوس) الدنماركية بحضور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حل ضيفا على الندوة تأكيدا على الأهمية التي توليها الرئاسة الدنماركية لدعم أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين إن حضور الرئيس زيلينسكي يعكس الالتزام الأوروبي الراسخ تجاه أوكرانيا مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "اتفق الأسبوع الماضي على تجديد العقوبات ضد روسيا" وأنه "بإمكان الرئاسة الدنماركية تحقيق إنجاز كبير عبر تمرير الحزمة ال18 من العقوبات وهو أمر أراه ممكنا".
وأضافت "نحن نعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى للسلام ولذلك من المهم مواصلة الضغط عليه لدفعه إلى طاولة التفاوض" موضحة أن "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بدأت تؤثر بوضوح على الاقتصاد الروسي حيث وصلت الفائدة إلى 20 بالمئة والتضخم إلى 10 بالمئة واقتصاد الحرب الروسي على وشك الانهاك".
وعلى صعيد الدعم الدفاعي كشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيسلم أوكرانيا مليوني قذيفة مدفعية بحلول نهاية هذا العام إلى جانب استثمار قدره 1ر2 مليار يورو (نحو 47ر2 مليار دولار) في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية مشيرة إلى أن "هذا التمويل مصدره الأرباح المجمدة للأصول الروسية ما يعني عمليا أن روسيا تدفع ثمن السلاح الذي تستخدمه أوكرانيا".
وأشارت إلى آلية (سايف) الأوروبية للمشتريات الدفاعية المشتركة التي تتيح للدول الأعضاء وأوكرانيا نفسها ضخ استثمارات في الصناعات الدفاعية الأوكرانية مما يسرع الإنتاج ويحسنه ويعود بالفائدة أيضا على الاقتصاد الأوكراني والحكومة في كييف.
وأعلنت فون دير لاين التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تجارة المنتجات الزراعية يضمن علاقات تجارية مستقرة وطويلة الأجل مؤكدة في السياق ذاته استمرار الدعم الاقتصادي من خلال (مرفق أوكرانيا) وقروض مجموعة السبع.
وأضافت "نعمل أيضا على دمج الاقتصاد الأوكراني تدريجيا في السوق الأوروبية الموحدة ومن بين الخطوات الملموسة إلغاء رسوم التجوال بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اعتبارا من العام المقبل لتقريب شعوبنا من بعضهم البعض".
وأكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية "تعمل بكل جدية من أجل دعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والاستعداد لمستقبلها كدولة حرة وحديثة داخل التكتل الأوروبي". (النهاية)
أرن / م م ج
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