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الاتحاد الأوروبي يؤكد أن دعم أوكرانيا سيظل من أولوياته خلال الرئاسة الدنماركية الحالية

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن دعم أوكرانيا سيظل من أولوياته خلال الرئاسة الدنماركية الحالية

2025-07-03 11:18:28
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 3 - 7 (كونا) -- أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن دعم أوكرانيا سيبقى من أولوياته خلال فترة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها الدنمارك مشددا على التزامه بمواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لكييف في مواجهة روسيا.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء في مدينة (آرهوس) الدنماركية بحضور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حل ضيفا على الندوة تأكيدا على الأهمية التي توليها الرئاسة الدنماركية لدعم أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين إن حضور الرئيس زيلينسكي يعكس الالتزام الأوروبي الراسخ تجاه أوكرانيا مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "اتفق الأسبوع الماضي على تجديد العقوبات ضد روسيا" وأنه "بإمكان الرئاسة الدنماركية تحقيق إنجاز كبير عبر تمرير الحزمة ال18 من العقوبات وهو أمر أراه ممكنا".

وأضافت "نحن نعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى للسلام ولذلك من المهم مواصلة الضغط عليه لدفعه إلى طاولة التفاوض" موضحة أن "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بدأت تؤثر بوضوح على الاقتصاد الروسي حيث وصلت الفائدة إلى 20 بالمئة والتضخم إلى 10 بالمئة واقتصاد الحرب الروسي على وشك الانهاك".

وعلى صعيد الدعم الدفاعي كشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيسلم أوكرانيا مليوني قذيفة مدفعية بحلول نهاية هذا العام إلى جانب استثمار قدره 1ر2 مليار يورو (نحو 47ر2 مليار دولار) في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية مشيرة إلى أن "هذا التمويل مصدره الأرباح المجمدة للأصول الروسية ما يعني عمليا أن روسيا تدفع ثمن السلاح الذي تستخدمه أوكرانيا".

وأشارت إلى آلية (سايف) الأوروبية للمشتريات الدفاعية المشتركة التي تتيح للدول الأعضاء وأوكرانيا نفسها ضخ استثمارات في الصناعات الدفاعية الأوكرانية مما يسرع الإنتاج ويحسنه ويعود بالفائدة أيضا على الاقتصاد الأوكراني والحكومة في كييف.

وأعلنت فون دير لاين التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تجارة المنتجات الزراعية يضمن علاقات تجارية مستقرة وطويلة الأجل مؤكدة في السياق ذاته استمرار الدعم الاقتصادي من خلال (مرفق أوكرانيا) وقروض مجموعة السبع.

وأضافت "نعمل أيضا على دمج الاقتصاد الأوكراني تدريجيا في السوق الأوروبية الموحدة ومن بين الخطوات الملموسة إلغاء رسوم التجوال بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اعتبارا من العام المقبل لتقريب شعوبنا من بعضهم البعض".

وأكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية "تعمل بكل جدية من أجل دعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والاستعداد لمستقبلها كدولة حرة وحديثة داخل التكتل الأوروبي". (النهاية)


أرن / م م ج


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