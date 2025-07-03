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البحرين: 16 مؤسسة مالية جديدة مرخصة في نمو غير مسبوق للمملكة يعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي

البحرين: 16 مؤسسة مالية جديدة مرخصة في نمو غير مسبوق للمملكة يعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي

2025-07-03 11:18:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 7 (كونا) -- أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الخميس عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع العام 2024 وحتى منتصف العام 2025 إذ تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة من بينها مصرفان ضمن قطاع الجملة بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة.
وقال محافظ المصرف خالد حميدان في تصريح صحفي "إن هذا الارتفاع في طلبات الترخيص يعكس تكامل دور المصرف المؤسسي وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ليؤكد على الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية".
وأكد أن المصرف يواصل التعاون بشكل وثيق مع مقدمي طلبات الترخيص بهدف دعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
وأشار حميدان إلى أن هذا النمو المضطرد يعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية حيث تمثل الطلبات الدولية نحو 75 في المئة من إجمالي 68 طلبا تم تقديمه متوقعا أن تساهم هذه المؤسسات في توفير أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية وأن تزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها.
وأضاف أن هذا النجاح يرتكز على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي الذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية للخدمات المالية ما يسهم في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة وتبسيط إجراءات الامتثال وتوفير رقابة متسقة.
وأفاد حميدان بأن الإعلان عن هذا الإنجاز جاء خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي" الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي. (النهاية)

خ ن ع / ع س


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