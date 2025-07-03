البحرين: 16 مؤسسة مالية جديدة مرخصة في نمو غير مسبوق للمملكة يعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي

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البحرين: 16 مؤسسة مالية جديدة مرخصة في نمو غير مسبوق للمملكة يعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 7 (كونا) -- أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الخميس عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع العام 2024 وحتى منتصف العام 2025 إذ تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة من بينها مصرفان ضمن قطاع الجملة بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة.
وقال محافظ المصرف خالد حميدان في تصريح صحفي "إن هذا الارتفاع في طلبات الترخيص يعكس تكامل دور المصرف المؤسسي وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ليؤكد على الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية".
وأكد أن المصرف يواصل التعاون بشكل وثيق مع مقدمي طلبات الترخيص بهدف دعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
وأشار حميدان إلى أن هذا النمو المضطرد يعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية حيث تمثل الطلبات الدولية نحو 75 في المئة من إجمالي 68 طلبا تم تقديمه متوقعا أن تساهم هذه المؤسسات في توفير أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية وأن تزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها.
وأضاف أن هذا النجاح يرتكز على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي الذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية للخدمات المالية ما يسهم في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة وتبسيط إجراءات الامتثال وتوفير رقابة متسقة.
وأفاد حميدان بأن الإعلان عن هذا الإنجاز جاء خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي" الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي. (النهاية)
خ ن ع / ع س
وقال محافظ المصرف خالد حميدان في تصريح صحفي "إن هذا الارتفاع في طلبات الترخيص يعكس تكامل دور المصرف المؤسسي وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ليؤكد على الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية".
وأكد أن المصرف يواصل التعاون بشكل وثيق مع مقدمي طلبات الترخيص بهدف دعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
وأشار حميدان إلى أن هذا النمو المضطرد يعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية حيث تمثل الطلبات الدولية نحو 75 في المئة من إجمالي 68 طلبا تم تقديمه متوقعا أن تساهم هذه المؤسسات في توفير أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية وأن تزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها.
وأضاف أن هذا النجاح يرتكز على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي الذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية للخدمات المالية ما يسهم في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة وتبسيط إجراءات الامتثال وتوفير رقابة متسقة.
وأفاد حميدان بأن الإعلان عن هذا الإنجاز جاء خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي" الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي. (النهاية)
خ ن ع / ع س
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