هدنة غزة على بعد "ضمانات"

MENAFN - Al-Bayan) يرتفع منسوب التفاؤل بتحقيق تهدئة في غزة على ضوء الجهود التي يقودها الوسطاء، بعد موافقة إسرائيل، وإشارات إيجابية أطلقتها حركة حماس، رغم ما أبدت من تطلع للحصول على ضمانات بأن يؤدي وقف إطلاق النار المقترح إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، فيما شددت خبيرة أممية على أن معاناة أهالي القطاع تفوق الوصف، وأن إسرائيل مسؤولة عن إبادة جماعية.

وقال مصدر مقرب من ((حماس))، أمس، إن الحركة تتطلع للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الأمريكي الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن حماس تسعى للحصول على ضمانات واضحة بأن وقف إطلاق النار سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب، فيما شدد مسؤولان إسرائيليان على أن العمل على هذه التفاصيل لا يزال جارياً.

كما كشف مصدر مطلع آخر عن أن إسرائيل تتوقع أن ترد حماس بحلول، اليوم الجمعة، وإنه إذا كان الرد إيجابياً فإن وفداً إسرائيلياً سينضم إلى محادثات غير مباشرة لإبرام اتفاق.

إعادة رهائن

إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بإعادة جميع الرهائن في غزة، مضيفاً: أنا ملتزم التزاماً عميقاً، أولاً وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء.. لا يزال هناك عشرون على قيد الحياة، وهناك أيضاً من قُتلوا، وسنعيدهم جميعاً.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية بمقتل عشرات الفلسطينيين، منذ فجر أمس، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصادر طبية، أن العشرات لقوا حتفهم، منذ صباح الخميس.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، ارتكبت إسرائيل مجزرة، راح ضحيتها 13 قتيلاً، بعدما قصفت مدرسة مصطفى حافظ، التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. وأشار إلى مقتل 8، وإصابة أكثر من 50 في قصف خيمة في مواصي خان يونس.

وأفاد بمقتل 3 جراء استهداف بقذيفة مدفعية، أطلقها الجيش الإسرائيلي على دوار بيت لاهيا الغربي، كاشفاً عن وصول قتيل، و3 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني، بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة.

إبادة جماعية

في الأثناء، قالت المقررة الخاصة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يعانون معاناة تفوق الوصف، وإن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

وأضافت المقررة الخاصة في كلمة لها أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الحالية الـ59 في جنيف، أنها لفتت قبل 14 شهراً إلى أن هذه الإبادة الجماعية تمثل مرحلة تصعيدية من مشروع استعماري استيطاني قائم منذ زمن طويل لمحو الهوية الفلسطينية، وشددت على أنه يجب إيقاف هذا الآن، مؤكدة أن الوضع في الأراضي الفلسطينية كارثي.