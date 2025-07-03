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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني وحزب الله

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني وحزب الله

2025-07-03 09:04:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل أعمال عراقي بريطاني تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات على أنه نفط عراقي أو ممزوجا به منذ عام 2020 على الأقل.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".
فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي وتمويلها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وأوردت رويترز أواخر العام الماضي أن شبكة لتهريب الوقود والنفط تدر على إيران وجماعات متحالفة معها ما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
وجاءت عقوبات اليوم الخميس بعد أن شنت الولايات المتحدة في 22 يونيو حزيران غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية منها منشأة فوردو للتخصيب، المقامة في قلب جبل.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الأربعاء إن الغارات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لما يصل إلى عامين، على الرغم من تقييم أولي أكثر تحفظا تم تسريبه.
وذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان محادثات في أوسلو الأسبوع المقبل بخصوص الملف النووي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركات رجل الأعمال العراقي وسفنه تمزج النفط الإيراني بالعراقي الذي يباع بعد ذلك لمشترين غربيين على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات.
وتحظر العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المشمولة بهذا التصنيف وتمنع الأمريكيين من التعامل معهم.

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