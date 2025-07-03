تخريج المشاركات في برنامج تراثنا 2 بمتحف الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت في متحف الأردن، أعمال الدورة التدريبية الثانية بتخريج مجموعة جديدة من المشاركات من تخصصات الآثار وصيانة الموارد التراثية، بالتعاون مع جمعية ترسنطا بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة.



وقال مدير المتحف المهندس إيهاب عمارين في بيان اليوم الخميس، إن الأردن أرض الإبداعات التي انجزها أجدادنا عبر العصور، ويستحق أن نولي إرثه الحضاري والتاريخي كل الاهتمام من خلال التوعية وتأهيل الكوادر المطلوبة للقيام بأعمال حفظ هذا الإرث العظيم.



وأكد أهمية المبادرة والشراكة مع جمعية ترسنطا في تأهيل الشباب والشابات ورفد قطاع التراث الثقافي بالكفاءات المميزة.