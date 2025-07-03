  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عن عمر يناهز 110 أعوام .. اربد تودع الحاج عيسى النمراوي

عن عمر يناهز 110 أعوام .. اربد تودع الحاج عيسى النمراوي

2025-07-03 08:08:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة آل النمراوي وأهالي بلدة علعال في محافظة إربد، الحاج عيسى محمد النمراوي (أبو محمد) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 110 أعوام، قضاها في أعمال الخير والإصلاح بين الناس، وكان مثالًا في الحكمة والخلق الرفيع وخدمة مجتمعه.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN03072025000208011052ID1109756630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث