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بحث ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط

بحث ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط

2025-07-03 08:08:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد، اليوم الخميس مع رئيس بلدية السلط الكبرى، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير شرطة محافظة البلقاء، ورئيس مجلس محافظة البلقاء، وأعضاء المجلس التنفيذي، ترتيبات إطلاق مركز خدمات النقل العام في مدينة السلط.


وجرى خلال اللقاء استعراض الأفكار الأساسية المتعلقة بالموقع المقترح للمركز وآلية تقديم الخدمة، إلى جانب بحث الترتيبات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين بلدية السلط، ومجلس اللامركزية، وهيئة تنظيم النقل البري، لتأمين المخصصات المالية اللازمة ضمن الموازنات التأشيرية للأعوام الثلاثة المقبلة.

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