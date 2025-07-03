الزراعة: لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي
وأشار إلى أن الوزارة تولي قطاع النحل اهتماما خاصا، وتعمل على تطوير البيئة الداعمة له من خلال إنشاء غابات صناعية اقتصادية تسهم في تحسين مصادر الرحيق للنحل ورفع كفاءة الإنتاج.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس، فعاليات مهرجان العسل الأردني الأول، والذي يقام في حدائق الحسين بمشاركة نحالين وجمعيات تعاونية وأسر ريفية منتجة.
وأكد الحياري أهمية قطاع النحل، الذي بات من القطاعات الريادية في الأردن، ويشهد توسعا ملحوظا في أعداد النحالين وجودة الإنتاج، مشيرا إلى أن العسل الأردني يتمتع بمواصفات عالية ويتم تصديره إلى عدد من الدول.
وقال إن المهرجان يمثل منصة فاعلة لدعم وتمكين المجتمعات الريفية، وخاصة المرأة الريفية المنتجة، من خلال تسويق منتجاتها الزراعية والغذائية التقليدية، ما يعزز فرص التنمية المحلية المستدامة ويسهم في دعم الصناعات الغذائية الريفية.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد النحالين الأردنيين معاذ كظم، أن المهرجان الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يشهد مشاركة أكثر من 100 عارض من النحالين والجمعيات التعاونية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة.
وأكد أن جميع أنواع العسل المعروضة في المهرجان خضعت للفحص المخبري وفقا للمعايير المعتمدة، وهي ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، ما يعزز من مكانة العسل الأردني في الأسواق.
ويشمل برنامج المهرجان أنشطة ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال والعائلات، إضافة إلى سحوبات وجوائز يومية للزوار، إذ يأتي المهرجان في إطار جهود وزارة الزراعة واتحاد النحالين لتعزيز الوعي بأهمية منتجات النحل والتشجيع على استهلاكها، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتمكين صغار المنتجين.
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