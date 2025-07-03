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رجل وكلب يتعرضون للهجوم من سنجاب غاضب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رجل وكلب يتعرضون للهجوم من سنجاب غاضب
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