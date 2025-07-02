وزير إسرائيلي يستعجل فرض ضم الضفة

MENAFN - Al-Bayan) اعتبر وزير إسرائيلي أن الفرصة سانحة حالياً لضم الضفة الغربية التي تشهد هجمة مكثفة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وفي اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داغان، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن الوقت قد حان لضم الضفة، مضيفاً: ((أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها)) في إشارة إلى ضم الأراضي المحتلة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأخبر ليفين داغان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب داجان ومقطع فيديو أصدره ليفين: ((حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح)). وأضاف أن القضية يجب أن تكون على ((رأس قائمة الأولويات)).

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ((إدانة المملكة واستنكارها لهذه التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك لقرارات الشرعية الدولية)). وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ((تجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية)).

وجددت الوزارة ((دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع)).

وأدانت مصر تصريحات الضم هذه. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: ((تعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 5 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية)).