وزير إسرائيلي يستعجل فرض ضم الضفة

وزير إسرائيلي يستعجل فرض ضم الضفة
وفي اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داغان، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن الوقت قد حان لضم الضفة، مضيفاً: ((أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها)) في إشارة إلى ضم الأراضي المحتلة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأخبر ليفين داغان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب داجان ومقطع فيديو أصدره ليفين: ((حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح)). وأضاف أن القضية يجب أن تكون على ((رأس قائمة الأولويات)).
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ((إدانة المملكة واستنكارها لهذه التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك لقرارات الشرعية الدولية)). وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ((تجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية)).
وجددت الوزارة ((دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع)).
وأدانت مصر تصريحات الضم هذه. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: ((تعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 5 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سنع إماراتي" تنقل التراث من الكبار للصغار
حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر
فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا - فيديو
الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب
عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن يلقي كلمة ترحيبية في حفل استقبال السفراء البريطانيين والعرب في المملكة المتحدة
السلام والوسيط النزيه