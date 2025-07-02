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الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب

الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب

2025-07-02 07:19:36
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشف وزير المياه الأردني السابق معتصم سعيدان عن لقاء مع السفير السوداني حسن سوار الذهب في عمان .

وقال الوزير الشاب سعيدان الخارج من الخدمة الرسمية ان اللقاء بحث قضايا بيئية .

يذكر ان السودان يعاني من حرب اهلية ابرز اطرافها جهات مدعومة من الإمارات .

كان آخر ظهور سياسي لسعيدان عندما حوله مجلس النواب إلى لجنة مكافحة الفساد ابان تولي عبدالكريم الدغمي رئاسة المجلس .

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