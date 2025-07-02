الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب

الأردن والسودان .. سعيدان يلتقي الذهب
خبرني - كشف وزير المياه الأردني السابق معتصم سعيدان عن لقاء مع السفير السوداني حسن سوار الذهب في عمان .
وقال الوزير الشاب سعيدان الخارج من الخدمة الرسمية ان اللقاء بحث قضايا بيئية .
يذكر ان السودان يعاني من حرب اهلية ابرز اطرافها جهات مدعومة من الإمارات .
كان آخر ظهور سياسي لسعيدان عندما حوله مجلس النواب إلى لجنة مكافحة الفساد ابان تولي عبدالكريم الدغمي رئاسة المجلس .
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