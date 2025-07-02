"كتاب" ترصد العنف في رواية أمريكا اللاتينية

MENAFN - Al-Bayan) رصدت مجلة ((كتاب)) في عددها الجديد، تمثّلات ظاهرة العنف في رواية أمريكا اللاتينية، منذ سجلات المواجهة بين الشعوب الأصلية والغزاة الأوروبيين، مروراً بالقرون التالية.

ويُعدّ الروائي المكسيكي خورخي بولبي، الذي تصدّرت صورته غلاف العدد، أحد أهم الكُتّاب تأثيراً في الأدب المعاصر الناطق بالإسبانية، والذي أسّسَ مشروعه الأدبي على موضوعات التاريخ والسياسة والعنف والحرب.

وتضمّن العدد 81 من المجلة، التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات في التأليف والنشر والقراءة، من بينها حوارات مع كل من المترجم الأمريكي للأدب العربي، وليام ماينارد هاتشينز، والمفكر المغربي سعيد ناشيد، والرّحّالة والكاتب الإسباني جوردي إستيف، مؤلف كتاب ((سقطرى.. جزيرة الجن والأساطير)).

وكتب أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير مجلة ((كتاب))، افتتاحية عدد يوليو، بعنوان ((رسالة الشارقة في العاصمة البرازيلية))، جاء فيها: ((الكتاب يجمع الشعوب من مختلف الدول والقوميات والثقافات، هذه رسالة الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب، لعام 2019، إلى نظيرتها البرازيلية مدينة ريو دي جنيرو، التي توّجتها منظمة اليونيسكو عاصمة عالمية للكتاب لعام 2025)).

وقال: ((كانت الدورة الـ 22 من بينالي ريو الدولي للكتاب، المعرض الأكبر للكتاب في أمريكا اللاتينية، فضاء لملتقى العاصمتين الثقافيتين، عبر برنامج نظّمته هيئة الشارقة للكتاب، لتعريف جمهور المعرض والمشاركين فيه من مختلف دول العالم، بمشروع الشارقة الثقافي الحضاري والنهضوي، الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويرعاه منذ خمسة عقود)).

وأضاف أحمد العامري: ((سجّلت الشارقة حضوراً مضيئاً في معرض الكتاب الدولي في العاصمة البرازيلية، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مهندسة حصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب)).

مراجعات

واشتمل العدد الجديد من المجلة على مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والهولندية والفرنسية، فضلاً عن أخبار الإصدارات الجديدة، ومقالات عن أدباء وكتّاب من العراق، فرنسا، الولايات المتحدة، الكونغو، فلسطين، مصر، لبنان، تركيا، المغرب، هولندا، الأردن، الإمارات، المكسيك، وإسبانيا.