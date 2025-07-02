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علاج يعيد السمع للصم

علاج يعيد السمع للصم

2025-07-02 07:19:15
(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت دراسة حديثة إمكانية استخدام العلاج الجيني لاستعادة السمع لدى الأطفال والبالغين الذين يعانون من صم خلقي أو ضعف سمع شديد ناجم عن طفرة وراثية نادرة.

وقاد الدراسة فريق من الباحثين في معهد كارولينسكا بالسويد، بالتعاون مع مستشفيات وجامعات في الصين، حيث شملت 10 مرضى تتراوح أعمارهم بين عام واحد و24 عاماً، جميعهم مصابون بصم وراثي أو ضعف سمع شديد ناتج عن طفرات في جين يسمى OTOF.

وفي العلاج الجيني، استخدم الباحثون ناقلاً فيروسياً اصطناعياً من نوع AAV لنقل نسخة سليمة من الجين OTOF إلى الأذن الداخلية، عبر حقنة واحدة تُعطى من خلال غشاء يعرف بـ((النافذة المستديرة)).

وأظهر غالبية المرضى تحسّناً ملحوظاً في السمع خلال شهر واحد فقط من تلقي العلاج.

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