حياة وجوهرة تكتبان فصلهما الأول مع الريشة الطائرة

MENAFN - Al-Bayan) في مشهد نادر وفريد على الساحة الرياضية، تجتمع الموهبة والإصرار تحت سقف واحد، حين تحمل شقيقتان صغيرتان طموحات كبيرة، وتصنعان معاً طريقاً جديداً في واحدة من الرياضات الواعدة بدولة الإمارات.

حياة وجوهرة خليفة، الأولى في الثالثة عشرة من عمرها، والثانية تصغرها بعام واحد، لكن خطواتهما في ملاعب الريشة الطائرة تبدو أكبر بكثير من سنهما.. تمضيان في مشوارهما بثبات، وتجمعهما شراكة ليست فقط في النسب، بل في الطموح والأحلام والتتويجات.

بدأت القصة في نادي النصر، حين اختارت حياة أن تدخل عالم الريشة الطائرة بشغف دفعها سريعاً نحو البطولات والمنصات، قبل أن تلتحق بها شقيقتها جوهرة، مستلهمة التجربة، لتخوض التحدي إلى جانبها، ويصبحا ثنائياً لافتاً في البطولات المحلية.

ورغم صغر سنهما، استطاعت كل منهما أن تحقق إنجازاتها الخاصة، وأن تكتب اسمها في قائمة اللاعبات المصنفات على مستوى الدولة، في مشهد يعكس صورة مشرقة عن مستقبل الرياضة النسائية في الإمارات.

وفي تصريحات لـ ((البيان))، كشفت الشقيقتان عن كواليس رحلتهما، من التدريبات الأولى وحتى الصعود إلى منصة التتويج، مروراً بالدعم العائلي والمنافسات المشتركة، والطموحات التي تحملها كل منهما للوصول إلى منصات التتويج القارية والعالمية.

منذ اللحظة الأولى التي أمسكت فيها المضرب، أيقنت حياة خليفة أن الريشة الطائرة ستكون مشروع إنجاز حقيقياً، وطريقاً نحو رفع علم الإمارات في البطولات الكبرى، لم تكن تتجاوز الثانية عشرة من عمرها حين تربعت على قمة الترتيب في فئة أكبر منها عمراً، لتعلن نفسها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة الإماراتية.

وفي تصريحاتها لـ ((البيان))، كشفت حياة عن تفاصيل مشوارها، مؤكدة أن بدايتها كانت عام 2022، حين جذبتها سرعة اللعبة وتكتيكها العالي، لتقرر خوض التحدي بكل ما تملك من شغف، قائلة: ((أحببت هذه الرياضة من اللحظة الأولى، وأعجبتني فكرتها في التحدي الفردي والتكتيك العالي، شعرت أنني أستطيع التميز فيها)).

وتابعت: ((بدأت التدريب بانتظام، وواجهت فئات عمرية أكبر وجنسيات آسيوية، مما ساعدني على تطوير مهاراتي)).

ورغم حداثة سنها، سرعان ما أثبتت نفسها في البطولات المحلية، إذ حصدت المركز الأول في بطولات الشارقة، أبوظبي، الفجيرة، وبطولة شرطة دبي الرمضانية، إضافة إلى بطولات المدارس الحكومية، وصولاً إلى بطولة الإمارات المفتوحة تحت 17 سنة، والتي تعتبرها نقطة التحول الأبرز في مشوارها.

وقالت حياة: ((في بطولة الإمارات المفتوحة 45 للريشة الطائرة بالنادي الهندي، كنت أصغر من معظم المشاركات، وكنت وقتها في الثانية عشرة من عمري، ورغم ذلك حصلت على المركز الأول ولقب المصنفة الأولى تحت 17 سنة، وهو إنجاز أعتز به كثيراً)).

ورغم طبيعة اللعبة الفردية، فإن وجود أختها جوهرة بجانبها جعل المشوار مختلفاً، قائلة: ((كنا نتدرب سوياً ونتبادل النصائح، وشعرت دوماً أنني لست وحدي))، مشيرة إلى أن التنافس بينهما كان صحياً، وأن الدعم العائلي لعب دوراً مهماً في تعزيز طموحاتهما.

ولا تخفي اللاعبة الشابة طموحاتها الكبيرة، إذ تحلم بتمثيل دولة الإمارات في البطولات القارية والدولية، والتأهل إلى أولمبياد الشباب، معربة عن أملها في تحقيق ميدالية ذهبية تليق باسم الوطن.

واختتمت حديثها برسالة ملهمة للفتيات الإماراتيات، قائلة: ((آمني بنفسك، ولا تترددي في دخول عالم الرياضة.. الرياضة تبني الشخصية وتعزز الثقة، والريشة الطائرة تمنحك مساحة لإبراز ذاتك وتحقيق التميز)).

ولم تبدأ جوهرة خليفة مسيرتها الرياضية من أرض الملعب، بل من المدرجات، حيث كانت تراقب شقيقتها الكبرى حياة وهي تخوض التدريبات بحماسة.. تلك المشاهد التي رافقتها في بدايات عام 2022، سرعان ما تحولت إلى دافع حقيقي لخوض التجربة بنفسها، لتلتحق برياضة الريشة الطائرة وتبدأ رحلة مختلفة، كان شغف الأسرة وأجواء التحدي الأخوي أبرز ملامحها.

وقالت جوهرة لـ((البيان)): ((كنت أشاهد حياة وأشعر بالحماس، وأرافقها أحياناً إلى الملعب.. أعجبتني روح المنافسة عندها، وأحببت اللعبة من خلالها، فقررت أن أبدأ التدريبات أيضاً، نعم.. حياة كانت مصدر إلهام لي)).

ومنذ التحاقها بنادي النصر تحت إشراف اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، لم تستغرق جوهرة وقتاً طويلاً لتترك بصمتها، إذ حققت المركز الأول في بطولة الألعاب المدرسية بدبي، وتوجت كذلك بذهبية بطولة شرطة دبي للريشة الطائرة في الهواء الطلق، ضمن فئة تحت 13 سنة، لتؤكد قدرتها على تحقيق الإنجازات في سن مبكرة.

لكن تلك المسيرة لم تكن خالية من التحديات، لا سيما في الموازنة بين الدراسة والتدريبات، والحفاظ على اللياقة البدنية والتركيز الذهني... وقالت جوهرة: ((كنت أملك ميولاً لهوايات أخرى، وكنت أضعف من الناحية البدنية، وأحياناً أشعر بالتعب، لكن الدعم من المدربين والأسرة ساعدني على الاستمرار، والمشاركة ضد لاعبات أكبر سناً طورت من مستواي كثيراً)).

وعن العلاقة الخاصة بشقيقتها حياة داخل المنتخب، قالت جوهرة: ((العلاقة بيننا قوية جداً، نكون سنداً لبعضنا في المعسكرات، ونتعامل كفريق.. طبعاً توجد روح تنافسية، لكنها صحية، وكل واحدة تحب أن تتفوق في فئتها، ونحتفل دوماً بنجاح بعضنا)). وللأسرة دور بارز في هذه المسيرة، لا سيما الأم التي رافقتهما في كل تمرين وبطولة، حيث قالت جوهرة: ((أمي لم تفارقنا لحظة... الأسرة وفرت لنا كل الإمكانات، وزرعت فينا حب التحدي والنجاح)).

أما عن رؤيتها لمستقبل اللعبة في الإمارات، فأكدت جوهرة أن الطريق أمامها واعد، مشيرة إلى وجود دعم جيد من الجهات المختصة، لكنها تأمل في زيادة المعسكرات الخارجية والاحتكاك الدولي، باعتبارها أدوات مهمة لصقل المهارات ورفع المستوى الفني للاعبات.