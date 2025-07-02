حتا تستقطب 6000 مشارك في فعاليات "صيفنا رياضي" يوليو الجاري

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف منطقة حتا، خلال شهر يوليو الجاري، سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية المتنوعة، ضمن مبادرة ((صيفنا رياضي))، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة متوقعة تتجاوز 6000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية.

وتهدف مبادرة ((صيفنا رياضي)) إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني أسلوب حياة يومياً لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

وتتميز فعاليات حتا بتنوعها وجاذبيتها، حيث توفر للمشاركين تجربة رياضية فريدة وسط الطبيعة الخلابة والتضاريس الجبلية في حتا.

وتُقام فعاليات حتا بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، وتشمل أنشطة متنوعة مثل: الهايك الجبلي، الجري، الكاياك، اليوغا، المشي الليلي، إلى جانب الدورة الرياضية، التي تقام داخل القاعات المكيفة.

وتنطلق ((دورة حتا الرياضية الصيفية)) يوم 4 يوليو في قاعة تنمية المجتمع، وتستمر حتى 31 يوليو بتنظيم من شركة حتا للألعاب الرياضية، وتتضمن بطولة المؤسسات لكرة القدم، وبطولة البلاي ستيشن، ومهرجان كرة القدم للصغار، ومسابقات كرة القدم في الملعب الصابوني، ومسابقة المشي لكبار المواطنين، وبطولة الريشة الطائرة للفتيات، وبطولة كرة الطائرة للفتيات، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة ثقافية في النادي، وجلسة حوارية مع مجالس الشباب في حتا.

كما تتضمن الفعاليات الترفيهية المصاحبة ركوب الخيل، وجولات ترفيهية في كاياك حتا، وجولة ترفيهية في حتا للعسل للأطفال.

ويتضمن برنامج الفعاليات: فعالية اليوغا: وتقام في سد حتا يوم 12 يوليو، ومسيرة المشي الليلي (هايك): وتقام في وادي هب يوم 12 يوليو، واليوم المفتوح للكاياك: وتنظمه شركة حتا كاياك في سد حتا يوم 20 يوليو، ويتيح المشاركة المجانية لجميع أفراد المجتمع، وسباق الجري: وتنظمه سوبر سبورت في سد حتا يوم 27 يوليو.

وقال حيي حسن البدواوي، رئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي حتا: ((يسرنا تنظيم فعاليات صيفية مميزة ضمن مبادرة ((صيفنا رياضي))، التي تسهم في تعزيز النشاط البدني بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، خلال فصل الصيف في منطقة حتا، التي تشتهر بجمال طبيعتها وتنوع أنشطتها الرياضية.

تسهم هذه الفعاليات في استقطاب المشاركين من داخل حتا وخارجها، للاستمتاع بتجربة رياضية فريدة بين الجبال والوديان، ونستهدف من خلالها مشاركة أكثر من 1500 شخص، دعماً لجهود مجلس دبي الرياضي في نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز نمط الحياة الصحي في مجتمعنا)).

وتُعد مبادرة ((صيفنا رياضي)) إحدى المبادرات الرائدة لمجلس دبي الرياضي، التي تهدف إلى جعل النشاط البدني جزءاً أساسياً من نمط الحياة اليومية في الإمارة.

وتشمل المبادرة مجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة، التي تمتد لتغطي الرياضات الشاطئية، والثلجية، والبحرية، والجبلية، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة للسيدات وأصحاب الهمم، إلى جانب البطولات التنافسية والمعسكرات التدريبية والأنشطة الترفيهية العائلية.

وتحظى المبادرة بدعم من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما يتم تنظيم الفعاليات، بالتعاون مع شركات متخصصة في إدارة البطولات المحلية والدولية، وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.