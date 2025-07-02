يوم الصحافة الرياضية

MENAFN - Al-Bayan) يعد اليوم العالمي للصحافة الرياضية، الذي يحتفل به في الثاني من شهر يوليو من كل عام، مناسبة مهمة لتكريم الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة الرياضية في تعزيز الثقافة الرياضية حول العالم.

ويشكل هذا اليوم فرصة للتأمل في تاريخ الصحافة الرياضية وتطورها، وكذلك للاحتفاء بالإنجازات والتحديات التي واجهها الصحافيون الرياضيون.

ويحتفل باليوم العالمي للصحافة الرياضية إحياءً لذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للصحافة في عام 1924، ونهنئ أنفسنا بمرور أكثر من مئة سنة على قيام الاتحاد الدولي، تغير خلالها العالم تغيراً مطلقاً في مجالات العمل الصحافي عامة والرياضي خصوصاً، وأصبح هذا العمل مظهراً من مظاهر الحياة الإنسانية المعاصرة التي تطورت تطوراً مذهلاً بسبب التقنية الحديثة، وأصبحت الصحافة الرياضية من أهم أنواع الإعلام وأكثرها تأثيراً على الرأي العام في العالم لما تملكه من تأثير واضح، ما يؤكد أهميتها كسلطة رابعة، تستطيع أن تلعب دوراً مؤثراً في تغيير الأحداث وتوعية الناس عبر إعلام ناضج وواع بعيداً عن الإسفاف.. وفي هذه الذكرى أدعو إلى ضرورة وحدة الرأي والصف والكلمة، والانسجام والتنسيق بين الإعلاميين في التغلب على الكثير من القضايا المهنية ومواجهة الحملات الموجهة للرياضة العربية عامة والخليجية خصوصاً.. لكي تسير أمورنا بالشكل الصحيح كونها الأكثر تأثيراً على حياتنا اليومية من منطلق أن الرياضة تلعب دوراً مهماً، لا يختلف عليه اثنان، فالصحافة الرياضية لها مكانتها، حيث يقدر الصحافي بحجم عطائه ودوره في المجتمع، فمن حق الزملاء أن يحتفوا بهذه المناسبة، وكل عام وصحافتنا الرياضية بألف خير.