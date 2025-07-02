السلام والوسيط النزيه

MENAFN - Al-Bayan) كلنا متحمسون لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعاطفاً مع الأطفال والنساء والعجزة، وحفاظاً على من يقتلون عند نقاط توزيع المساعدات يومياً، فقد اكتفى أبناء ذلك القطاع من المساومة على حياتهم.

نتانياهو ذاهب إلى واشنطن وهو ((منفوخ))، شكلاً ومضموناً، ابتداءً من الأوداج وحتى نفسه التي تأمره بمزيد من الغطرسة والغرور والضرب بكل القيم والمعايير عرض الحائط، فهو يرى نفسه بطلاً، منتصراً في حربه ضد ((العصابات المسلحة الإخوانية)) في غزة، ومصفياً لسكانها ومدمراً لمبانيها، ومعه أوراق اعتماد يريد من الرئاسة الأمريكية توقيعها، فهو من أكمل تدمير القوة الإيرانية وأتباعها في لبنان واليمن.

ودونالد ترامب، يريد إنجازاً، ولكنه لا يريد إغضاب ذراعه الضاربة في المنطقة، تزعجه مشاهد الموت اليومي، ولكنه لا يعبّر عن مشاعره إلا في إشارات مبهمة، ويعيد ويكرر التهديدات، حتى وهو يتحدث بلسان الوسيط النزيه الخائف على أولئك الذين تُهدر دماؤهم، ينقلب في لحظة من شخصية ((ساعية في الخير)) إلى شريك يحمل الإثم مع نتانياهو!

وحماس التي لم يبقَ منها غير ((فتات)) من الأشخاص، ما زالت قيادتها الهاربة تشترط، وهي التي لم يبقَ لها من القيادة العسكرية أحد، وليس بيدها غير المختطفين من المدنيين، الأحياء منهم والأموات، نصر السابع من أكتوبر، اليوم الذي جلبت فيه هذه المجموعة الموت والدمار إلى مليوني فلسطيني استخدموهم دروعاً في وجه جيش يحتكم إلى عنصريته وليس إنسانيته، وما زالت هذه الجماعة المسيرة من أطراف متعددة، والخاضعة لبريق الدولارات، التي لم تكتفِ بما أريق من دماء، تراوغ من داخل المخابئ البعيدة، وتماطل، وهي العاجزة!

سنكون، في هذه المنطقة المبتلاة، وفي العالم كله، أكثر تفاؤلاً بخطوة الرئيس الأمريكي لتحقيق منجز واحد يفتتح به منجزاته الموعودة، والتي لم يكتب لها أن ترى النور حتى الآن، أقول لكم، سنكون إذا تراجع ترامب خطوة إلى الوراء، وترك مساحة متساوية بينه وبين أطراف الموت ورغبته في السلام، لحظتها سنعرف بأنه وسيط نزيه وعادل.