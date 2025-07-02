  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أستراليا.. انقطاع الكهرباء عن 35 ألف منزل بسبب الأمطار الغزيرة

أستراليا.. انقطاع الكهرباء عن 35 ألف منزل بسبب الأمطار الغزيرة

2025-07-02 07:03:55
(MENAFN- Al-Bayan) "> تتعرض أجزاء من السواحل الوسطى والجنوبية لنيو ساوث ويلز في أستراليا، لمنخفض جوي ساحلي، تسبب في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) اليوم الأربعاء.

ولا تزال تحذيرات الطوارئ قائمة اليوم الأربعاء في عدة مناطق، بسبب استمرار الخطر من احتمالية وقوع فيضانات مفاجئة، حيث هطلت على بعض الضواحي خلال الليلة الماضية أمطار غزيرة وصل ارتفاعها إلى 130 ملليمترا.

ولا يزال هناك نحو 35 ألف منزل وشركة بدون كهرباء. وقد تعاملت خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز مع ما يقرب من 3000 واقعة وطلب للمساعدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

MENAFN02072025000110011019ID1109751077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث