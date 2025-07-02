أستراليا.. انقطاع الكهرباء عن 35 ألف منزل بسبب الأمطار الغزيرة

MENAFN - Al-Bayan) "> تتعرض أجزاء من السواحل الوسطى والجنوبية لنيو ساوث ويلز في أستراليا، لمنخفض جوي ساحلي، تسبب في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) اليوم الأربعاء.

ولا تزال تحذيرات الطوارئ قائمة اليوم الأربعاء في عدة مناطق، بسبب استمرار الخطر من احتمالية وقوع فيضانات مفاجئة، حيث هطلت على بعض الضواحي خلال الليلة الماضية أمطار غزيرة وصل ارتفاعها إلى 130 ملليمترا.

ولا يزال هناك نحو 35 ألف منزل وشركة بدون كهرباء. وقد تعاملت خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز مع ما يقرب من 3000 واقعة وطلب للمساعدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.