أستراليا.. انقطاع الكهرباء عن 35 ألف منزل بسبب الأمطار الغزيرة

أستراليا.. انقطاع الكهرباء عن 35 ألف منزل بسبب الأمطار الغزيرة
ولا تزال تحذيرات الطوارئ قائمة اليوم الأربعاء في عدة مناطق، بسبب استمرار الخطر من احتمالية وقوع فيضانات مفاجئة، حيث هطلت على بعض الضواحي خلال الليلة الماضية أمطار غزيرة وصل ارتفاعها إلى 130 ملليمترا.
ولا يزال هناك نحو 35 ألف منزل وشركة بدون كهرباء. وقد تعاملت خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز مع ما يقرب من 3000 واقعة وطلب للمساعدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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