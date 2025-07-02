"الوطني للأرصاد": 35.8 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة خلال يوليو

"الوطني للأرصاد": 35.8 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة خلال يوليو
وأوضح المركز بأن التوقعات لشهر يوليو، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 71%.
ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر يوليو والتي نشرها المركز الوطني للإرصاد عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي ((X))، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2022، وتحديداً في منطقة ((ميناء الفجيرة))، بواقع 234.9 ملم، بينما شهد شهر يوليو عام 2017، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة ((مزيرعة)) التي سجلت 51.8 درجة مئوية.
وبحسب الاحصائيات، شهد العام 2022 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر يوليو بواقع 16.9 درجة مئوية وذلك في منطقة ((جبل جيس))، في الوقت الذي شهد فيه شهر يوليو من عام 2023 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 11 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف. وأما فيما يخص أعلى سنة شهدت تكراراً لحدوث الغبار، فسجلت منطقة مطار العين في عامي 2009 و2018، تكراراً لحدوث الغبار بواقع 7 مرات.
وقال المركز الوطني للأرصاد، إن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال شهر يوليو، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.
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