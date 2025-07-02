"الوطني للأرصاد": 35.8 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة خلال يوليو

MENAFN - Al-Bayan) ">أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر يوليو الجاري، سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المعدل المتوقع خلال شهر يوليو على مستوى الدولة، سيكون 35.8 درجة مئوية.

وأوضح المركز بأن التوقعات لشهر يوليو، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 71%.

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر يوليو والتي نشرها المركز الوطني للإرصاد عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي ((X))، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2022، وتحديداً في منطقة ((ميناء الفجيرة))، بواقع 234.9 ملم، بينما شهد شهر يوليو عام 2017، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة ((مزيرعة)) التي سجلت 51.8 درجة مئوية.

وبحسب الاحصائيات، شهد العام 2022 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر يوليو بواقع 16.9 درجة مئوية وذلك في منطقة ((جبل جيس))، في الوقت الذي شهد فيه شهر يوليو من عام 2023 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 11 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف. وأما فيما يخص أعلى سنة شهدت تكراراً لحدوث الغبار، فسجلت منطقة مطار العين في عامي 2009 و2018، تكراراً لحدوث الغبار بواقع 7 مرات.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال شهر يوليو، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.